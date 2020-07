Lucia Čížová

Dnes o 13:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Takto vyzerá láska, reagovali ľudia. V tomto meste vyriešili sociálny dištanc unikátnym spôsobom

Na námestí v britskom Bristole sa objavili stovky plôch v tvare srdca, aby sa ľudia cítili bezpečne a užívali si mesto.



V parku v Bristole takto vyriešili sociálny dištanc. — Foto: Twitter/Bristol City Centre BID

BRISTOL 11. júl - Byť v čase prísnych protipandemických opatrení vonku v bezpečí častokrát nie je jednoduché, ani príjemné. Potrebu dodržiavať sociálny dištanc si po svojom vyriešili mnohé reštaurácie a miesta oddeľovali sklami, ktoré ešte aj dnes vidno v mnohých obchodoch. Oddelené sedenie a obmedzenia s tým spojené sa ešte stále riešia aj na futbalových zápasoch, koncertoch či rôznych predstaveniach. Úplne inak, ale originálne, k tomu pristúpili v britskom meste Bristol, kde by chceli opäť do ulíc prilákať miestnych aj turistov. A ľudia si to zamilovali.

Bezpečne v srdci

Tím umelcov z najväčšieho európskeho street art & graffiti festivalu, Upfest, sa rozhodlo namaľovať stovky sŕdc v niektorých najznámejších zelených častiach v Bristole. Prvým z nich bolo námestie Queen Square, ďalšie pribudli v College Green a Castle Park. „Chceli by sme všetkým pripomenúť, že v srdci mesta máme úžasné zelené plochy, ktoré sú ideálnym miestom na stretnutie vonku a zároveň na podporu mestskej ekonomiky,“ povedal Keith Rundle, prevádzkový riaditeľ spoločnosti Bristol City Center BID.

Bristolské srdcia. Foto: Twitter/Visit Bristol

V rámci iniciatívy s názvom Bristol Together (Bristol spolu, pozn. red.), ktorej cieľom je povzbudiť miestnych podnikateľov, ale aj obyvateľov, aby sa nebáli chodiť do centra mesta a podporili tak podniky, sa na trávnatej ploche na námestí rozprestrelo 224 namaľovaných bielych sŕdc. Ďalších 150 pribudlo na ostatných dvoch miestach. Srdcia sú približne tri metre široké a vzdialené od seba dva metre. Ľudia si tak môžu posedieť vo svojej „bubline“ a užiť si mesto so všetkým, čo ponúka. „Tieto srdcia sú prvou z našich iniciatív, z ktorej ďalšie kroky uvidíte v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch.“



Hneď sa stretli s dobrými ohlasmi. „Takto vyzerá láska. Takto vyzerá starostlivosť. Vždy sa pri tom pristavím, je to tak jednoduché, ale zároveň tak účinné. Viem, že sociálne dištancovanie nie je vždy ľahké, ale činy ako tento pomáhajú vniesť do toho trochu radosti,“ objavilo sa na Twitteri Visit Bristol.

Bristolské srdcia lákajú ľudí. Foto: Twitter/Visit Bristol

Bristol, vzdialený necelé dve hodiny vlakom od Londýna, patrí k najväčším mestám Británie, významné je najmä kvôli svojmu prístavu. V meste sú aj dve vysoké školy, a tak je vyhľadávané najmä mladými ľuďmi a turistami.