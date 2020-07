Dominika Pacigová

Dnes o 12:49 čítanie na minútu 0 zdieľaní Pripravte sa na poriadnu zmenu: Do Európy mieri post-tropická búrka, ovplyvní počasie aj na Slovensku

Užite si dnešný slnečný deň a pripravte sa výraznejšiu zmenu počasia. Čakajú nás zrážky aj silné búrky.

Ilustračná snímka, na snímke sú návštevníci prírodného kúpaliska Veľký Draždiak počas víkendu v bratislavskej Petržalke a výboj blesku nad Národnou bankou Slovenska počas nočnej búrky v Bratislave. — Foto: TASR - Jakub Kotian / Dano Veselský

BRATISLAVA 10. júla - Záver pracovného týždňa bude extrémne horúci. Najteplejšie by malo byť na území západného Slovenska, kde sa teploty budú pohybovať od +32 do +34 stupňov Celzia, pričom nie je vylúčené, že v niektorých oblastiach môžu dosiahnuť až +35 stupňov Celzia, informuje portál iMeteo.sk.

Čaká nás zmena počasia

Dnes nás čaká extrémne horúci deň, a práve preto meteorológovia vydali pre krajný západ a juh západného Slovenska výstrahu druhého stupňa. Nemali by ste zabúdať na pravidelný pitný režim, ktorý je nesmierne dôležitý.

V nasledujúcich hodinách nás však čaká zmena počasia. To pravdepodobne nepoteší tých, ktorí plánovali víkend pri vode alebo v prírode.

Foto: Ilustračné, horúci letný deň na jazere na sídlisku Nad jazerom v Košiciach. Foto: TASR - František Iván

Zrážky a silné búrky

Podľa informácií portálu iMeteo, do Európy mieri post-tropická búrka. Počasie tak ovplyvňuje tlaková níž, ktorá je pozostatkom tropickej búrky Edouard, ktorá sa sformovala nad Atlantikom a sčasti ovplyvní aj počasie na Slovensku.

V sobotu začne cez naše územie postupovať studený front, ktorý prinesie nielen zrážky, ale v niektorých oblastiach aj silné búrky. Zosilnie aj vietor, no nemusíte sa obávať, že by pozostatky tropickej búrky priniesli do Európy príliš veterné počasie.