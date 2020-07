Opatová žila folklórom, uskutočnil sa tam Deň kroja

TASR

Trenčianska mestská časť Opatová žila vo štvrtok ľudovým umením i folklórom.

Trenčín 9. júla (TASR) - Trenčianska mestská časť Opatová žila vo štvrtok ľudovým umením i folklórom. Deň kroja, ktorý bol náhradou za zrušené podujatie v Banskej Bystrici, ponúkol vystúpenia folklórnych skupín či krojovaný sprievod ulicami.

„V Banskej Bystrici sa každoročne koná podujatie Deň kroja. Tento rok má z dôvodu koronakrízy a všetkých vecí, ktoré sa udiali podtitul "prídeme za vami". Boli sme vybraní medzi viaceré obce, aby sem prišiel štáb a natočil celú krásu kroja,“ uviedla pre TASR spoluorganizátorka podujatia Ľubica Líšková.

Súčasťou Dňa kroja bol i krojovaný sprievod mestskou časťou. „Mali sme tému svadobného sprievodu, na začiatku bola svadobná vlajka, čiže sme tam mali svadobného vlajkonosiča, potom všetky zložky, ktoré pôsobia v kultúrnom dome Opatová, čiže folklórny súbor Čákovec, harmonikárov Opatová, dychovú hudbu Opatovanka, našich hasičov a veľmi veľa nadšencov z Opatovej, ktorí neváhali, prišli a obliekli si opatovský kroj alebo kroj z blízkeho okolia,“ priblížila.

Celý krojovaný sprievod dorazil do mlyna, kde ich čakala mladá nevesta a účastníci sprievodu mali možnosť ukázať svoje umenie. Návštevníci tak mohli vidieť i klasickú opatovskú odobierku nevesty.

Súčasťou podujatia boli i ukážky tkáčstva, ktorých sa zhostila 78-ročná Katarína Čačková. „Tkáčstvu sa venujem aj 70 rokov, mala som desať rokov, keď som začala. Keď mama odišla spať, mohla som sa to naučiť. Muselo sa dávať pozor, aby boli pekné kraje a nie husle, z plátna sa potom robili sedliacke košele, chlapi nosievali aj gate. To sa nosilo na robotách,“ priblížila Čačková. Keď tkali plátno, s konopou alebo bavlnou, trvalo to podľa nej aj šesť hodín, keď zase niekto tkal koberce a mal pri tom pomoc, meter spravil za tri hodiny.

„Snažíme sa, aby tu tradície nejakým spôsobom fungovali. Hodové sväté omše sa nikdy nezaobídu bez krojovaného sprievodu. Vďaka tým ľuďom, ktorí tvoria kultúru v Opatovej, či už dychová hudba Opatovanka alebo naši harmonikári, prípadne novovzniknutý folklórny súbor Čákovec, budú tradície pokračovať ďalej,“ skonštatovala Líšková.

Tradície Opatovej zosobňuje i 96-ročná Alžbeta Melišová, ktorá chodí v kroji celý život. „Keď som ja bola mladá, aj ja som chodila do sprievodu. Veľmi sa mi to páčilo, aj divadlo, aj muzika,“ dodala.