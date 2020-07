TASR

Dnes o 17:17 čítanie na minútu 0 zdieľaní Ministerka Milanová deklarovala záujem otvoriť Krásnu Hôrku a obnoviť aj Spišský hrad

Ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO) deklarovala záujem otvoriť aspoň časť Krásnej Hôrky, ako aj záujem a snahu o obnovu Spiškého hradu.

Na hrade Krásna Hôrka pokračujú za prísnych bezpečnostných opatrení rekonštrukčné práce. — Foto: TASR/František Iván

Bratislava 9. júla (TASR) - Ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO) deklarovala záujem otvoriť aspoň časť Krásnej Hôrky, ako aj záujem a snahu o obnovu Spiškého hradu. Povedala to v pléne Národnej rady (NR) SR ako odpoveď na otázku, čo plánuje rezort urobiť v oblasti kultúrnych pamiatok. Ministerka poukázala nie len na význam kultúrneho a historického dedičstva, ale aj na vplyv pamiatok na rozvoj regiónov.

„Fakt je ten, že po ôsmych rokoch sme pri Krásnej Hôrke v štádiu, že je takmer všetko pripravené na začiatok verejného obstarávania,“ povedala. Ak sa ju aspoň z časti podarí za štyri roky otvoriť, bude to podľa nej veľký úspech. Znovuotvorenie hradu označila za jeden zo svojich cieľov.

V súvislosti so Spišským hradom podotkla, že bolo naplánovaných päť miliónov eur hlavne na opravu románskeho paláca. „Momentálne je v stave, že ak príde ťažká zima, tento náš slovenský unikát to neprežije,“ podotkla. Za prioritu preto označila aj zabezpečenie financií, či už z vlastného rozpočtu alebo z európskych financií, aby sa podarilo túto časť hradu i celé vrchné opevnenie opraviť.

Milanová podotkla, že vzhľadom na stav kultúrneho dedičstva je realita bezútešná. Ako možný zdroj financovania záchrany kultúrneho dedičstva označila peniaze v novom programovacom období 2021-2027. Deklarovala, že rezort vyvinie maximálne úsilie na získanie prostriedkov.

Poukázala aj na dotačný program s názvom Obnovme si svoj dom, z ktorého sa podľa jej slov každoročne vlastníkom pamiatok vyplatí od 12 do 15 miliónov eur. Problém vidí v nepomere požiadaviek voči prostriedkom, keďže sa často šplhajú až do výšky 60 miliónov eur. Aj preto ho chce do budúcna zvýšiť.

Milanová odpovedala aj na otázku týkajúcu sa pomoci kultúrnym inštitúciám, ktoré v období koronakrízy prišli o príjmy. Uviedla, že počas tohto obdobia rezort kultúry nestopol ani jeden dotačný program. Vyzdvihla verejnoprávne fondy a najmä fond na podporu umenia, ktorý podľa nej veľmi dobre zareagoval na krízovú situáciu. Vytvoril nové výzvy reagujúce napríklad na to, že sa akcie mohli konať v online priestore.

Deklarovala, že všetky výpadky príjmov má rezort vyčíslené a rokuje s ministerstvom financií o tom, koľko prostriedkov bude môcť rezort poskytnúť. Upozornila tiež, že viacero inštitúcií spadá pod samosprávy, kde je situácia nešťastná, napríklad kraje dotácie škrtajú či znižujú, a počítajú tiež s okresaním rozpočtov. Dáta od týchto zriaďovateľov podľa Milanovej slov ešte spracovávajú.