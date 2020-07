Monika Hanigovská

Včera o 20:09 čítanie na 6 minút 0 zdieľaní Juraj organizuje pobyty v úplnej tme: V tme nezažívate žiaden stres, nik vám nevolá a neprichádzajú žiadne negatívne myšlienky

Juraj si najprv pobyt v tme vyskúšal sám. Keď zistil, ako veľmi to dokáže byť pre človeka prospešné, začal ich organizovať aj pre iných. Sám bol prekvapený tým, čo všetko dokážu ľudia v úplnej tme vyriešiť.

Juraj Nedorost. — Foto: Facebook/Juraj Jurajovič Nedorost, Pexels/Irina Iriser

MODRÝ KAMEŇ 9. júla - Juraj Nedorost je človek spätý s prírodou. Bola to práve jeho ovocná farma, ktorá ho priviedla k terapii tmou. Juraj je odporcom chémie a jeho rukami v tej dobe prešiel každý strom a krík.

A neostávalo len pri sadení, o stromy sa bolo treba starať. Napriek tomu, ako sme zistili Juraj výzvy miluje, no na farme bolo oveľa viac práce, ako dokážu zvládnuť dve zdravé a šikovné ruky.

Potreboval ísť do tmy

„Na mojej farmičke mi po nejakej dobe došli sily. Sadil som tam sám, na všetko som tam bol sám. Potreboval som získať odpovede, či v tej farmičke pokračovať alebo nepokračovať,“ prezrádza úprimne pre Dobré noviny.

V pote tváre a úbytku energie sa obrátil na terapiu tmou, ktorú už dlhšie sledoval a počul na ňu výborné hodnotenia. „Tú tmu som už dlhšie registroval,“ rozhodol sa, že terapiu sám vyskúša. Dnes pobyty v tme sám organizuje a ponúka záujemcom.

„Potreboval som ísť sám do tmy. Keď som sa chcel prihlásiť na terapiu tmou, najbližší volný termín bol asi o pol roka. Nechcelo sa mi toľko čakať, tak som si zatemnil dielňu a to bol vôbec môj prvý pobyt v tme,“ mierne nás šokuje. Odvtedy ubehli už 3 roky a Juraj bol v tme veľakrát.

V tme našiel odpovede

Takto v dielni strávil niekoľko dní a nocí. „Keď som z tej tmy po niekoľkých dňoch vyšiel, tak mi hneď bolo jasné, že je to vynikajúca možnosť, ako nájsť odpovede. Zistil som, že človek dokáže sám sebe pomôcť - odpovede si nájde sám. Človeku nič tak neporadí, ako práve svoje vnútro.“

Naraz si spomenul na veci, ktoré si nepamätal

Počas pobytu v tme sa Jurajovi naraz „vynorili“ dávno zabudnuté spomienky. Naraz sa vrátil do škôlky, vedel mená detí, ich priezviská a dokonca aj to, na ktorom poschodí jeho kamaráti bývali.

„Z môjho prvého pobytu si spomínam na moje detstvo. Vybavili sa mi najranejšie reálne spomienky, už od škôlky, keď som mal asi 3 roky. Mal som veľmi živé spomienky s učiteľkami, vybavil som si ich mená, priezviská, kde bývali. Bolo to, ako by som sa ocitol priamo v tej dobe. Boli to tak živé spomienky, ako by som tu teraz vedľa vás sedel,“ opisuje pričom takúto skúsenosť porovnáva s dávnou stratenou kazetou, ktorú mal možnosť si opäť prehrať.

Von vyšiel na pravé poludnie. „Bol to neuveriteľný šok. Je to taký nával energie, keď človek naraz začne vidieť, akoby som bol slepý a naraz sa mi zrak vrátil.“

Juraj organizuje pobyty v úplnej tme. Foto: Facebook/Juraj Jurajovič Nedorost

Niektorým návštevníkom sa nechce ísť domov

Pobyt nie je časovo obmedzený, no Juraj už časom odpozoroval, čo ľudom „robí najlepšie.“ „Odpozoroval som, že keď k nám ľudia chodili na sedem dní, tak vraveli, že ešte by to chcelo deň - dva. No, keď ostali na osem a viac dní, tak boli spokojní.“

„Občas od nás človek odchádza skôr, ale to vtedy, keď nájde v sebe tú najnižšiu odpoveď, ktorú hľadal.“

Podľa slov organizátora a majiteľa pobytov v tme, ľudia v izbičke o rozmere 2x3 metre často riešia témy, ako sú vzťahy, láska, práca či hľadajú príčiny rôznych chorôb. Ľudia sa k nemu vracajú opakovane. „Rekordom bola istá slečna, ktorá tu bola šesťkrát,“ usmeje sa. Terapiu však stihli opakovane využiť niekoľkokrát už viacerí návštevníci.

Od robotníkov po psychiatrov

Zisťovali sme, kto najčastejšie vyhľadáva tmu. „Mali sme robotníkov, manažérov, univerzitných profesorov, inžinierov, špičkových top manažérov, zdravotné sestry, lekárov, psychiatrov,“ vyratúva Juraj. Pobyty v tme vyhľadávajú ako muži, tak i ženy.

„Príde k nám človek, ktorý sa chce ďalej posunúť alebo rozvinúť. Je úplne jedno, či sa pracovne venuje niečomu manuálne, alebo skôr využíva svoju mozgovú kapacitu. Príde k nám najmä vtedy, keď sa duša rozhodne rásť.“

Izbička sa nezamyká, majiteľ je počas pobytu celý čas nablízku. „Väčšina ľudí je disciplinovaná,“ priznáva, že niektorým sa nechce ísť domov. „Ostanú tu ešte 2-3 dni a pomáhajú nám kosiť alebo inak sa chopia práce. Inak, takto vznikajú väčšinou krásne priateľstvá,“ opisuje.

Stredoveká tibetská metóda sebapoznania – terapia tmou funguje aj na Slovensku. Foto: www.pobytyvtme.sk

Jedlo do chatky alebo skôr domčeka nosia raz denne. Majiteľ terapie poskytuje len surovú stravu – má na to dôvod. „Predtým sme robili vegánsku varenú stravu, ale zaťažovalo to žalúdok. Nebolo to dobre. Je to, ako keď človek skonzumuje ťažké jedlo pred spaním a má zlé sny.“

„Drvivá väčšina ovocia a zeleniny je naša,“ pochváli sa. V okolí domčeka vyrástlo päťsto stromčekov a tristo kríkov. A svoje plody zarodili aj čučoriedky, maliny, černice či jablká. „Teraz máme toľko čučoriedok, preto vyzývam čitateľov, kľudne, nech si prídu obrať, nestíhame to zbierať.“

V Izbičke náujdu záujemca o terapiu okrem postele stolík, tulivak, sprchu, umývadlo a toaletu. Návštevník v nej doslova všetko nájde. Nepoužíva totiž oči, preto sa u neho naštartuje intuícia.

V tme sa otvára intuícia

Napriek tomu sa v chatke dá veľmi rýchlo zorientovať. „Prirodzene sme všetci intuitívni, najmä deti. Neskôr intuíciu strácame a používame najmä logiku. Ako sa vám však začne intuícia opäť otvárať, tak človek v podstate začne opäť vidieť v tme. Nie úplne ako za bieleho svetla, ale vidí obrysy - každý materiál predmetu má inú frekvenciu vyžarovania, čiže drevený rám dverí je iný ako kľučka, okno, posteľ, stena. Človek sa v tme akoby preladí.“

Domček bez svetla. Ľudia tu tmu doslovne vyhľadávajú. Foto: www.pobytyvtme.sk

Duša má pokoj a telo sa lieči

Terapia tmou je istá stredoveká tibetská metóda sebapoznania, no chceli sme vedieť viac. Pýtali sme sa preto toho najpovolanejšieho. „Je to taká kombinácia ticha a tmy. Človek má pokoj, pre neho je to prirodzený stav, ako keď bol 9 mesiacov v maminom brušku. Duša má pokoj a telo sa lieči. Má sa čas regenerovať. Človek nevenuje pozornosť negatívnym myšlienkam, lebo tie v tme neprichádzajú alebo prichádzajú v obmedzenom množstve. A nezažíva žiaden stres. Nikto vám nevolá.“

Prvé dni návštevník či dvojica v domčeku prespí. „Bežne sa v prvú noc spí 16 hodín, zobudíte sa plne vyspaní, lebo vás nemá čo zobudiť.“ V okolí chatky panuje ticho.

Čo tu nachádzajú ľudia

Niektorí prídu zregenerovať, iní nachádzajú odpovede. Juraj si spomína aj na niektoré silné príbehy. Bola to práve tma, ktorá napravila zlé vzťahy. Spomína na otca, ktorý nerozumel synovi a snažil sa prísť na to, kde robí chybu.

Sám našiel niekoľko odpovedí na otázku, či má pokračovať v ovocnom sade. „Všetky svoje investície a úspory som vrazil do sadu. Predstavoval som si to ako Hurvínek válku, že prídem, posadím stromčeky a v sezóne bude ovocie. Ale tak to určite nie je, som proti chémii. To je pre mňa výzva, robiť väčší sad bez chémie.“

Takisto našiel odpoveď na svoje vlastné osobné vzťahy. „Mamu som začal mať úprimne rád po 20 rokoch. Uvedomíte si, že rodičia robia maximum, aj keď sa v tej dobe zdá, že tá matka, otec je proti nemu, proti nej,“ rozpráva z vlastnej skúsenosti.

Juraj ponúka terapiu tmou. Foto: www.pobytyvtme.sk

Fyzická realita druhého zaniká, čo je výhoda

Veľmi živo si spomína aj na manželov, ktorí to mali „nahnuté“ k rozvodu, a preto vyskúšali pobyt v tme.

„Prvý pár boli dohryzení po 12 rokoch a nevedeli, či ostať spolu alebo sa rozísť a za jednu jedinú noc to vyriešil. Šťastný ako dve hrdličky odišli domov. To bolo pre mňa neuveriteľné.“

Jurajovi sa zdôverili, že svoj vzťah budú riešiť 10 dní, no nestalo sa tak. „Ako sa zavreli za nimi dvere, rozprávali sa, vyšli po noci von a jednoducho, to, čo si nevedeli povedať 12 rokov, sa naraz vyjasnilo. Človek druhého nevidí, preto tá komunikácia bola jednoduchšia, fyzická realita druhého zaniká. Dve duše sa začali spolu rozprávať."