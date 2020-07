Dominika Pacigová

V Amsterdame sadia okolo smetných košov zeleň. Chcú tak prekabátiť ľudí

Experiment nadväzuje na myšlienku umelých trávnikov v blízkosti košov. Tá bola pre hlavné mesto Holandska prínosom.

AMSTERDAM 10. júla - V hlavnom meste Holandska sa už nedokázali pozerať na to, ako ľudia zahlcujú okolie smetných nádob odpadkami. Prišli tak s jednoduchým experimentom, ktorý by mohol tento problém vyriešiť. Všetko je však v rukách ľudí, uvádza portál The Guardian.

Zeleň v okolí smetných nádob

Tým, že viacerí ľudia pracovali počas pandémie z domu, produkovali viac odpadu, čo znamenalo preplnené smetné nádoby v Amsterdame. Odpad často končil v blízkosti smetného koša, čo ľuďom začalo prekážať. Mesto hľadalo rôzne riešenia a prišlo s krásnou myšlienkou.

V okolí pouličných košov vysádzajú zeleň. Ide o malý experiment, ktorý odštartovali v júni a mal by trvať tri mesiace. Jeho cieľom je zistiť, či takýto pokus prinúti ľudí hádzať odpadky priamo do koša.

Plán šišky

Vedenie Amsterdamu však ide mnohým príkladom aj v iných oblastiach. Počas pandémie schválilo plán šišky, ktorý má nájsť ideálny balans medzi potrebami ľudí a životného prostredia. Vnútorný okruh šišky predstavuje minimum, ktoré každý z nás potrebuje na to, aby viedol dôstojný život.

Vychádza z cieľov OSN a zahŕňa jedlo, pitnú vodu, dobrú úroveň bývania, hygienu, vzdelávanie, či rodovú rovnosť. Každý, kto danú úroveň nedosiahne, sa nachádza práve v diere šišky, informoval koncom mája The Guardian.