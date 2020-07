TASR

Dnes o 14:59 čítanie na minútu 0 zdieľaní Školy by mohli viesť verejné zoznamy plagiátorov. Človek sa však z neho môže dostať

Vysoké školy by mohli dostať možnosť viesť verejný zoznam plagiátorov.

Na snímke ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková — Foto: TASR/Jaroslav Novák

Bratislava 9. júla (TASR) – Vysoké školy by mohli dostať možnosť viesť verejný zoznam plagiátorov. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to uviedla ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí), ktorá dostala za úlohu od predsedu vlády SR Igora Matoviča (OĽaNO), aby pripravila s ministrom školstva zákon o možnom odoberaní titulov.

„Vytvoríme zákonný mechanizmus, v ktorom dáme možnosť školám, aby urobili takéto preverenie do minulosti,“ uviedla ministerka. Osoba, ktorá by sa na takomto zozname mohla ocitnúť, dostane najskôr možnosť, aby prepracovala svoju záverečnú prácu v zmysle platných štandardov, alebo sa rozhodne, že titul používať nebude. Kolíková však zároveň avizovala, že pôjde o dobrovoľný systém, ktorý bude na vôli konkrétnej vysokej školy.

„V konečnom dôsledku to bude znamenať, že ak sa do toho školy zapoja, tak si budete môcť overiť cez meno, či ide o plagiátora alebo nie. To, že sa tam niekto objaví a napriek s tomu nič neurobí, tak si myslím, že mu to asi veľmi nepomôže v kariérnom raste,“ myslí si ministerka.

„Do budúcnosti treba mať jasné pravidlá. Môžeme byť určite prísnejší a zavádzať povinnosti,“ uviedla. Do minulosti je na mieste podľa ministerky vytvárať mechanizmus a dať priestor škole, aby ho použila. „Každá škola môže mať k tomu vytvorené iné podmienky, bude to záležať v určitej miere aj od ich vôle, ale to podľa mňa ukáže, ktorá škola za čo stojí,“ uzavrela.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR po vzore Česka pripravilo zákon, ktorý už je na rezorte spravodlivosti a do budúcna ním bude možné odoberať tituly. Na sociálnej sieti o tom v stredu (8. 7.) informoval minister školstva Branislav Gröhling (SaS), podľa ktorého zákon zlepší aj algoritmy na kontrolu originality.

Diskusie o zmene kontroly záverečných prác prichádzajú v čase, keď predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) čelí podozreniu z plagiátorstva pre svoju diplomovú prácu. On to však odmieta a deklaruje, že svoj magisterský titul získal v súlade so zákonom.