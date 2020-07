TASR

Trénerom Betisu Sevilla bude v novej sezóne Pellegrini

Nový trénerom Betisu Sevilla sa od novej sezóny stane Čiľan Manuel Pellegrini.

Manuel Pellegrini — Foto: TASR/AP

Sevilla 9. júla (TASR) - Nový trénerom Betisu Sevilla sa od novej sezóny stane Čiľan Manuel Pellegrini. Klub to oznámil na svojej webovej stránke. Zmluvu so 66-ročným kormidelníkom podpísal Betis do leta 2023.

Pellegrini naposledy pôsobil v anglickom West Hame United, kde skončil v decembri 2018. Počas svojej kariéry trénoval Manchester City, Real Madrid, Villarreal, Malagu, River Plate a kluby z Čile, Ekvádoru, Argentíny a Číny. Trénerom Betisu je v súčasnosti Alexis Trujillo.