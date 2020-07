Monika Hanigovská

Dnes o 17:29 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Ak nenosíš rúško, nemáš ani môj rešpekt, odkázal Tom Hanks svetu v silnom videu

Obľúbený herec Tom Hanks a jeho manželka, americká herečka Rita Wilsonová, prekonali pred časom koronavírus. Tom teraz čoraz viac apeluje na ľudí, aby nezabúdali na základné odporúčania.

Tom Hanks robí osvetu potom, čo prekonal spolu s manželkou koronavírus. — Foto: Instagram/tomhanks

LOS ANGELES 9. júla – Známy americký herec spolu s manželkou na vlastnej koži okúsili nový koronavírus. Obaja si z úst doktorov počas marca vypočuli nepríjemnú správu. Výsledky lekárskeho testovania jasne ukázali, že koronavírus neobchádza ani známe tváre.

Americký herec, ktorý práve dnes oslavuje 64. narodeniny, publikoval ešte 12. marca fotku, na ktorej sa nachádza gumená rukavica odhodená v odpadkovom koši. „Ahojte priatelia, Rita a ja sme v Austrálii. Cítili sme sa trochu unavení, akoby sme mali nádchu a bolesti tela. Aby sme postupovali správne, ako je teraz vo svete potrebné, nechali sme sa otestovať na koronavírus a testy nám vyšli pozitívne,“ napísal 63-ročný Tom Hanks v príspevku na Instagrame.

Videl, že vírus reaguje rôzne

Tom Hanks mal miernejšie príznaky, no jeho manželka s koronou bojovala viac. Videl na vlastné oči, čo choroba spôsobuje jeho žene, americkej herečke Rite Wilsonovej. Tá sa v čase ochorenia cítila slabá, telo jej vraj zachvátila taká zimnica, akú nikdy predtým nezažila. „Cítila som sa slabá, nechcela som, aby sa ma niekto dotýkal a potom prišla horúčka. Tom nemal takú horúčku. Nestratil chuť ani čuch, no dlho trvalo, kým sme sa cez chorobu preniesli,“ opisuje, „mala som nesmierne bolesti brucha a zimnicu, o akej sa vám ani nesníva“ priblížila priebeh choroby oboch manželov Rita Wilson ešte v apríli pre britský denník Guardian.

Nenosíte rúško? Nemôžem vás rešpektovať

Teraz, ako jeden z najslávnejších ľudí, ktorý sa z neho zotavil, využíva Hanks sociálne siete ako nástroj, kde informuje o novom koronavíruse. Rozpráva nielen o tom, ako on a jeho manželka bojovali s nákazou, ale vo svojich videách aj nalieha na ľudí, aby sa podieľali na zastavení šírenia vírusu. Je to pritom podľa neho úplne jednoduché.

Naposledy tak urobil počas prezentácie svojho nového filmu s názvom Greyhound, kde verejne apeloval na ľudí, aby urobili „doslova to najmenej, čo môžu urobiť.“

„Ak nemôžeš nosiť rúško, umývať si ruky a dodržiavať spoločenskú vzdialenosť, nemám voči tebe žiadny rešpekt, človeče,“ vyznal sa úprimne Tom Hanks.

Porovnal to s vodičským preukazom

„Ak chce niekto vzniesť argument o tom, že urobí, čo je v jeho silách, neveril by som mu,“ uviedol Hanks v rozhovore pre tlačovú agentúru Associated Press, pričom porovnal súčasný stav s vodičským preukazom.

„Myslím si, že keď šoférujete auto, musíte dodržiavať obmedzenú rýchlosť, musíte používať smerovky, musíte sa vyhnúť zrazeniu chodcov. Ak nemôžete urobiť tieto tri veci, nemali by ste viesť vozidlo.“ citoval slová herca spravodajský portál Independent.

Sám daroval aj svoju krvnú plazmu

Hanks okrem toho, že sám dodržiava odporúčané nariadenia a vyzýva iných, aby robili to isté, po zotavení sa z nového vírusu daroval aj svoju krvnú plazmu. Odborníci totiž dúfajú, že krv ľudí, ktorí sa vyliečili, by mohla obsahovať veľké množstvo protilátok, ktorými by mohli neskôr liečiť ďalších pacientov. Hanks sa o tento zážitok podelil na sociálnej sieti, kde zdieľal fotografie obrovského vrecka obsahujúceho svetložltú tekutinu. „Je to tak jednoduché, ako si zdriemnuť,“ napísal po odbere.

Rúška sú v USA predmetom sporov

Rúška zostávajú v Amerike spornou témou, pretože niektorí občania odmietajú vyhovieť vládnym odporúčaniam, aby ich využívali na verejnosti. Prezident Donald Trump sa v minulosti vyjadril proti noseniu rúšok, svoje tvrdenie neskôr zmenil.

Medzi ďalšie známe osobnosti, ktoré boli pozitívne testované na koronavírus, patria aj speváčka Pink, britský herec Idris Elba spolu s manželkou, speváčka Sarah Bareilles, Charlotte Lawrence a ďalšie osobnosti zo športovej a politickej scény. Najnovšie sa medzi pozitívne testovanými na nový koronavírus dokonca objavil aj brazílsky prezident Jair Bolsonaro. Bolsonaro uviedol, že sa cíti „úplne v poriadku“ a má iba mierne príznaky. Ešte v pondelok oznámil, že má typické príznaky choroby COVID-19, ktorú spôsobuje koronavírus SARS-CoV-2, a užíva prípravok proti malárii hydroxychlorochín.

Koronavírusovú pandémiu Bolsonaro od začiatku bagatelizoval a označil ju za „chrípočku“. Pohrozil dokonca vystúpením zo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a opakovane kritizoval prístup tamojších guvernérov zavádzajúcich reštriktívne opatrenia. Svetová zdravotnícka organizácia mu hneď v daný deň zaželala skoré uzdravenie: „Pokiaľ ide o túto nákazu, nikto nie je výnimkou: všetci sme jej potenciálne vystavení,“ povedal riaditeľ WHO pre núdzové situácie Michael Ryan na virtuálnej tlačovej konferencii. A dodal: „Želáme pánovi Bolsonarovi skoré uzdravenie a jeho rodine všetko dobré.“