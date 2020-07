TASR

Slovnaft Cup: Kozák si chce plniť ďalšie sny, latka je vysoko

Futbalisti Slovana Bratislava vyhrali v tejto sezóne všetko čo sa dalo, ich tréner Ján Kozák je preto pripravený hľadať si ďalšie sny.

Na snímke tréner ŠK Slovan Bratislava Ján Kozák ml. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 9. júla (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava vyhrali v tejto sezóne všetko čo sa dalo, ich tréner Ján Kozák je preto pripravený hľadať si ďalšie sny. Jeho zverenci v stredu pridali do klubovej vitríny trofej za víťazstvo v Slovenskom pohári - Slovnaft Cupe, keď triumfovali nad Ružomberkom 1:0.

Oslavy však Kozák povolí až v sobotu, pretože jeho zverencov ešte čaká rozlúčka so sezónou v derby proti Trnave. Triumf nad Ružomberkom sa nerodil ľahko, duel rozhodol premenený pokutový kop Alena Ožbolta na začiatku druhého polčasu. Najväčšie šance si však „belasí“ vypracovali v prvej štyridsaťpäťminútovke.

„Hlavne prvý polčas sme mali pod kontrolou, hralo by sa nám lepšie, keby sme dali nejaký gól. Každý tréner, alebo ten kto futbalu rozumie vie, že Ružomberok je veľmi nepríjemný súper. Nedá vám priestor, často prerušuje hru, je súbojový, takže naozaj veľmi nepríjemný. Tŕpli sme najmä pri ich štandardkách, v druhom polčase sme sa trochu stiahli, ale zvládli sme to," povedal Kozák.

Spokojnosť s celou sezónou

Tréner Slovana vyslovil po zápase spokojnosť s celou sezónou. Mužstvo pod jeho vedením postúpilo do skupinovej fázy Európskej ligy, v nej odohralo niekoľko skvelých zápasov. V lige kráčal Slovan za titulom jednoznačne a svoju dominanciu potvrdil aj v domácom pohári.

„Musí byť spokojnosť. Keď som teraz premýšľal, možno ešte nejaký sen máme, možno Ligu majstrov. Latka je vysoko, ale vo futbale a v športe sa stále chcete zlepšovať. A platí to aj v živote. Hľadáte si nové sny a chcete si ich plniť,“ uviedol Kozák.

Oslavy ešte počkajú

Pohárové oslavy však svojim zverencom dopraje až po poslednom zápase sezóny, v lige ich ešte v sobotu čaká veľké derby. „Zopakujem to, čo som povedal aj po víťazstve v Žiline, kde sme potvrdili zisk titulu. Sú to dospelí ľudia a hoci je zisk pohára pekný úspech, všetci vieme, čo pre Slovan znamená derby s Trnavou. Ja nechcem nikomu nič zakazovať, ale bolo by škoda, keby sme si pokazili peknú sezónu. Takže počkáme ešte a v sobotu bude čas aj na oslavy.“

Bývalý slovenský reprezentant zažil ešte prednedávnom pocity, aké prežíva teraz ako tréner. Kozák vie, aké je to získať double, podarilo sa mu to v drese Artmedie Petržalka: „Som ako tréner jednoznačne pod väčším tlakom. Ja som ten, kto nesie zodpovednosť, ja som ten, kto pripravuje mužstvo. Aj podpora realizačného tímu je veľmi dôležitá.“

Tréner Slovana sa vyjadril aj k pocitom získať trofej pred vlastnými fanúšikmi, no po zápase sa hovorilo aj o odmietavej reakcii hráčov Slovana smerom k divákom. Hráči sa totiž, tak ako býva tradíciou, nešli poďakovať k tribúne za bránkou.

V zápase s Michalovcami sa na nej objavil transparent „White Lives Matter“, klub potom na svojom webe odmietol akékoľvek prejavy rasizmu a intolerancie. „Neviem o tom, že sa nešli poďakovať, povedali mi to po zápase, nechcem sa k tomu vyjadrovať. Ale získať trofej doma je niečo navyše. Potešili sme ľudí.“