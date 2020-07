TASR

Dnes o 11:21 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Podľa Štetinu má Sparta na čom stavať, Slavia si po derby prevzala pohár

Slovenský futbalista Lukáš Štetina je presvedčený, že Sparta Praha má do ďalšej sezóny na čom stavať.

Radosť hráčov pražskej Slavie po zisku titulu — Foto: Facebook/SK Slavia Praha

Praha 9. júla (TASR) - Slovenský futbalista Lukáš Štetina je presvedčený, že Sparta Praha má do ďalšej sezóny na čom stavať. Uviedol to po stredajšej bezgólovej remíze v 296. veľkom derby na pôde mestského rivala Slavie, ktorá si po záverečnom zápase sezóny užila majstrovské oslavy.

Domáci mali prevahu, dvakrát ich o gólovú radosť pripravilo brvno sparťanskej bránky. Obrovskú zásluhu na cennom bode pre Spartu mala aj z dvoch Slovákov zložená stopérska dvojica, keď po boku 28-ročného Štetinu nastúpil o šesť rokov mladší Dávid Hancko.

Obaja v závere sezóny odvádzali kvalitné služby a boli ťahúni tímu. „Rudí“ sa po nepresvedčivom vstupe do sezóny prebrali po ústupe pandémie koronavírusu. Súťažná prestávka im padla vhod, po úvodnej domácej prehre s Viktoriou Plzeň (1:2) sa viezli na víťaznej vlne, ktorá trvala sedem stretnutí.

V tabuľke obsadili tretie miesto s 25-bodovým odstupom za majstrovskou Slaviou. Sparta si vylepšila chuť ziskom významnej domácej trofeje po vyše šiestich rokoch, keď vo finále Českého pohára zdolala Liberec 2:1. „Je cítiť, že Slavia je stále o krok pred nami. Ale základ, na ktorom sa dá stavať do ďalšej sezóny, určite máme. Je z čoho sa odraziť. Verím, že už nikde nezaspíme, nikam sa nebudeme vracať a posunieme sa ďalej,“ citoval portál idnes.cz slová Štetinu, ktorý pôsobí na Letnej od ročníka 2017/2018.

„Prišli sme sem s cieľom trochu pokaziť Slavii oslavy titulu, ktorý jej však vzhľadom na veľký bodový rozdiel v tabuľke prajeme. Z priebehu hry som sklamaný, bol to veľmi tvrdý zápas s veľkým množstvom faulov. V prvom polčase sme nedotiahli do konca niektoré dobré protiútoky. Bod na pôde majstra ale určite má svoju cenu,“ vrátil sa k duelu sparťanský lodivod Václav Kotal.

Po derby si hráči Slavie na improvizovanom červenom pódiu v tvare hviezdy prevzali majstrovský pohár, ktorý získali už tri kolá pred koncom nadstavbovej skupiny o titul Fortuna ligy. Spolu s nimi si oslavy vychutnali aj stovky slávistických fanúšikov.

Klubový šéf Jaroslav Tvrdík sa po konečnom hvizde nadšene objímal s trénermi a hráčmi, v roli funkcionára oslávil už tretí titul. "Prišiel som do Slavie v roku 2016 do pozície predsedu predstavenstva klubu. Ambícia bola vybudovať silný tím, ktorý bude hrať každý rok o titul a dostane sa do Ligy majstrov. Veľa ľudí sa nám vtedy smialo. Teraz môžu mať rôzne emócie, ale už sa nám určite nesmejú," vyhlásil Tvrdík.

Za hlavného strojcu titulu označil trénera Jindřicha Trpišovského, ktorý zostal namäkko: „Úplne som sa začervenal... Sú to skvelé pocity. Podarilo sa nám obhájiť titul, čo bolo zrejme ešte ťažšie, ako ho vlani získať. Keď získate titul a ľudia sú šťastní, je to zavŕšenie každodennej práce. Škoda, že sa na štadión vzhľadom na bezpečnostné opatrenia dostala len časť fanúšikov, to jediné mi kazí radosť. Som rád, že múdrosť zvíťazila a ligu sa podarilo dohrať. Od štvrtka máme dvojtýždňové voľno, potom nás čaká tréningový kemp v Rakúsku. Príprava bude podobná tej vlaňajšej,“ citoval idnes.cz kouča Slavie.