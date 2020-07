Dobré noviny

Známy moderátor Ján Mečiar: Bavia ma knihy, pri ktorých nevnímam slová, ale vidím obrazy

Vypočujte si rozprávanie o knihách aj o novinke Ako funguje technika s moderátorom Jánom Mečiarom.

Moderátor Ján Mečiar s novinkou Ako funguje technika. — Foto: Dobré noviny, Ikar

RATISLAVA 9. júla - Technológie nás obklopujú každý deň, určujú naše životy, ale nie vždy rozumieme, ako presne fungujú. Kládli ste si niekedy podobné otázky? Ak áno, úplne presne vám na ne odpovie nová encyklopédia s názvom Ako funguje technika. „Veľmi ľudským spôsobom sú v nej vysvetlené princípy ako fungujú moderné technológie, ako napríklad mobilné telefóny či digitálne fotoaparáty, ale aj to prečo nespadne bicykel, akým spôsobom lietajú lietadlá, ako je možné, že žeriav vytiahne 100-tonový náklad do výšky a podobne. Nie je to kniha, ktorú prečítate na jeden hlt, je to skôr také časopisové čítanie, prečítate si niečo, čo vás zaujíma a potom sa k tomu vrátite,“ tvrdí v novom vydaní podcastu Knižný kompas známy moderátor a milovník kníh Ján Mečiar. Na knihe najviac oceňuje to, že zaujímavým spôsobom dokáže vysvetliť, ako funguje komunikačná, počítačová či vesmírna technika, technika potravín i v domácnosti a podobne, ale je aj plná faktov, pikošiek či nákresov.

Sám moderátor je veľkým fanúšikom kníh. „Mám rád beletriu, literatúru faktu, ale aj sci-fi, na ktorom som vyrastal a potom dosť inklinujem k dobrým hororom. A som veľkým fanúšikom Stephena Kinga, mám od neho všetko, čo vyšlo a aktuálne sa teším na novinku Inštitúcia. Pri jeho knihách prestávam vnímať písmenká a slová, ale vidím obrazy,“ dodáva moderátor, ktorý ako malý chlapec čítal u svojho dedka na povale staré vedecké časopisy a bol tiež členom Klubu mladých čitateľov. Dnes dúfa, že jeho štvormesačný vnuk Noel bude raz chodiť k nemu po knihy a časopisy tiež.

Vypočujte si zaujímavý rozhovor s moderátorom Jánom Mečiarom v podcaste Knižný kompas, ktorý pripravil literárny publicista Milan Buno.

