Dnes o 10:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Mária Čírová sa nevie dočkať bábätka: Na svoje tretie sa teším rovnako šialene, ako to bolo pri Hugovi pred 11 rokmi

Rodina pre ňu znamená skutočne všetko. Tretieho vytúženého bábätka sa speváčka už nevie dočkať.

Mária Čírová už koncom mája prezradila pohlavie bábätka. — Foto: instagram.com/mariacirova

BRATISLAVA 9. júla - Mária Čírová je obľúbenou slovenskou speváčkou, ktorá sa nikdy netajila tým, že by chcela mať veľkú rodinu. Je hrdou maminou Zoe a Huga a pod srdcom nosí tretie dieťatko. Spolu s manželom a ratolesťami trávi všetok svoj voľný čas a už sa nevie dočkať nového člena rodiny.

Pohlavie bábätka prezradila zábavne

Obľúbená slovenská speváčka koncom mája zábavne prezradila pohlavie tretieho dieťatka. „Pre svet môžeš byť len jedným človekom... ale pre nás budeš celým svetom, chlapček náš,“ uviedla na Instagrame.

Láska sa nedelí, ale násobí

Hrdá mamina aktívne komunikuje so svojimi fanúšikmi na sociálnych sieťach, kde vysvetľuje, že už sa nevie dočkať svojej ďalšej ratolesti. „Je to neuveriteľné, ale ja sa na toto svoje tretie teším rovnako šialene, ako to bolo pri mojom Hugovi pred 11 rokmi,“ napísala k fotke.

Mária opäť dokazuje, že je nielen skvelou speváčkou, ale aj maminou. „Ak by si niekto myslel, že s príchodom ďalšieho dieťaťa budete musieť svoju lásku rozdeľovať, tak vám ako dvojnásobná mamina môžem povedať, že to tak nie je. Viem, že to tak nebude ani s príchodom nášho tretieho vytúženého bábätka. Láska sa nedelí, ale násobí. A to ma na tom živote neskutočne fascinuje,“ dodala Mária Čírová.