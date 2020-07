TASR

Dnes o 08:38 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Tichý protest pred reštartom MLS, Nani: Vyslali sme svetu odkaz

V úvodnom zápase otváracieho turnaja po reštarte zámorskej futbalovej Major League Soccer (MLS) zvíťazilo Orlando City nad Interom Miami 2:1.

Nani (vpravo) z tímu Orlando City sa raduje z gólu do siete Interu Miami so spoluhráčom Jhegsonom Medezom — Foto: TASR/AP

Bay Lake 9. júla (TASR) - V úvodnom zápase otváracieho turnaja po reštarte zámorskej futbalovej Major League Soccer (MLS) zvíťazilo Orlando City nad Interom Miami 2:1. Rozhodujúci gól strelil v siedmej minúte nadstaveného času portugalský krídelník Nani, ktorý si v minulosti obliekal dres Manchestru United.

Ligová sezóna sa hrá skupinovým spôsobom na turnaji s názvom „MLS je späť“. Ten odohrajú v Disney Worlde v Orlande bez prítomnosti divákov, finále je na programe 11. augusta. Víťaz získa miestenku do Ligy majstrov CONCACAF. Vedenie MLS umožnilo hráčom odmietnuť štart na turnaji zo zdravotných alebo rodinných dôvodov.

Podpora boja proti rasovej diskriminácii

Pred úvodným súbojom po ústupe pandémie koronavírusu sa takmer 200 hráčov zo všetkých klubov súťaže zoskupilo na trávniku a tichým protestom trvajúcim 8:46 minúty vyjadrilo podporu boju proti rasovej diskriminácii a policajnej brutalite.

Hráči mali na sebe oblečené čierne tričká, rukavice a rúška rovnakej farby. Niektorí si demonštratívne kľakli na jedno koleno a sklonili hlavy, iní svoj postoj vyjadrili zdvihnutou pravou rukou so zaťatou päsťou.

Tichý protest hráčov pred zápasom Orlando City - Inter Miami. Foto: TASR/AP

Protesty proti policajnému násiliu voči afroamerickej komunite v USA vypukli po smrti Georgea Floyda v Minneapolise. Ten zomrel v pondelok 25. mája po brutálnom policajnom zásahu. Ako ukázalo video, ktoré sa rozšírilo na internete, policajt Derek Chauvin tlačil kolenom na krk neozbrojeného, spútaného a ležiaceho Afroameričana. Floyd - zatknutý predtým za priestupok - sa sťažoval na bolesť a kričal, že nemôže dýchať.

Jasný odkaz, tvrdí Nani

Postupne sa prestal hýbať aj rozprávať. Zomrel krátko na to, po prevoze do nemocnice. Po jeho násilnej smrti vypukli v Minneapolise, ale aj ďalších amerických mestách, masové protesty, ktoré neskôr prerástli do výtržností. Vznikla aj globálna iniciatíva s názvom „Black Lives Matter“.

"Na to, že išlo o prvý zápas po takej dlhej dobe, sme podali veľmi kvalitný výkon. Ceremónia pred zápasom ma chytila za srdce, bolo to veľmi emotívne. Vyslali sme svetu jasný odkaz, že rasizmus a brutalita tu nemajú miesto," citovala Naniho agentúra AP.

Obranca FC Toronto Justin Morrow bol jeden z účastníkov predzápasového tichého protestu. "Tento turnaj je jedinečná príležitosť, aby sme si všetci navzájom preukázali úctu, solidaritu a zároveň vyjadrili podporu našim bratom a sestrám, ktorí bojujú za dodržiavanie ľudských práv."

V ďalšom zápase A-skupiny si vo štvrtok o 15.00 SELČ zmeria sily New York City s Philadelphiou Union, ktorej dres oblieka slovenský obranca Matej Oravec.