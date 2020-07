TASR

Dnes o 08:47 čítanie na minútu 0 zdieľaní Haraslín prispel gólom k výhre Sassuola, Kuckov zásah Parme nestačil

Slovenský futbalový reprezentant Lukáš Haraslín si otvoril strelecký účet v Serii A.

Slovenský futbalista Lukáš Haraslín sa teší po góle — Foto: TASR/AP

Rím 8. júla (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Lukáš Haraslín si otvoril strelecký účet v Serii A. Dvadsaťštyriročný krídelník pomohol v stredajšom dueli 32. kola najvyššej talianskej súťaže gólom k víťazstvu Sassuola 2:1 na ihrisku Bologne. Strelecky sa presadil aj jeho krajan Juraj Kucka, ktorý gólom v 9. minúte poslal Parmu do vedenia na pôde AS Rím, jeho tím však neudržal tesný náskok a napokon prehral 1:2.

Haraslín nastúpil iba druhýkrát v lige v základnej zostave Sassuola. V 57. minúte za stavu 1:0 pre hostí vystrelil Gregoire Defrel a odrazenú loptu poslal slovenský reprezentant v sklze do siete. Domáci v nadstavenom čas už iba znížili skóre zásluhou Musu Barrowa. Haraslín v 34. minúte dostal žltú kartu, hral do 65. minúty. Sassuolo dosiahlo tretí triumf v rade a poskočilo na ôsmu priečku.

Parma náskok neudržala

Skóroval aj Kucka v drese Parmy, ktorý v 9. minúte z pokutového kopu potrestal faul Cristanteho na Andreasa Corneliusa v šestnástke. Bol to pre neho už šiesty ligový gól v tejto sezóne. Jeho mužstvo však náskok neudržalo a Rimania gólmi Henricha Mchitarjana a Jordana Veretouta otočili skóre. Parma je po štvrtej prehre v rade na 12. priečke, AS je piaty.

Futbalisti SSC Neapol v zostave so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom vyhrali na ihrisku FC Janov 2:1. V tabuľke sa tak dostali na šiestu priečku o dva body pred AC Miláno.

Neapol poslal do vedenia v nadstavenom čase prvého polčasu Dries Mertens presnou strelou z hranice šestnástky. Krátko po zmene strán vyrovnal hlavičkou po rohovom kope Edoardo Goldaniga, no o zisku troch bodov pre "Partenopei" rozhodol v 66. minúte striedajúci Mexičan Hirving Lozano po ideálnej prihrávke do úniku od Fabiana Ruiza.

Lozano bol na ihrisku iba dve minúty. Lobotka odohral za hostí celý zápas. Janov nevyhral už päť duelov a je v pásme zostupu na 18. pozícii.