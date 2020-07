Slovan zvíťazil vo finále Slovnaft Cupu, Ružomberok porazil gólom z penalty

Bratislava 8. júla (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava sa stali víťazmi 51. ročníka Slovenského pohára - Slovnaft Cupu 2019/2020. V stredajšom finále na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave si zverenci trénera Jána Kozáka ml. poradili s MFK Ružomberok 1:0 a získali prestížne double.

O víťazstve „belasých“ rozhodla úspešná penalta slovinského útočníka Alena Ožbolta v 48. minúte. Slovan vyhral Slovenský pohár rekordný 16-krát a tento výsledok tiež rozhodol o tom, že sa budúci týždeň bude hrať ligová baráž o Európsku ligu UEFA.

Slovan sa podľa očakávania od začiatku držal na súperovej polovici, snažil sa o kombináciu a „Ruža“ zasa o pozornú defenzívu. Prvú šancu si vypracovali domáci na konci desiatej minúty, keď Medved zakončil k tyčke, ale Macík výborným zákrokom vyrazil.

O tri minúty Rabiu oblúčikom poza obrannú líniu Ružomberku našiel Ožbolta, ten hlavičkou trafil Macíkovo rameno a od neho lopta smerovala len do žrde.

Hostia sa snažili vyčkať na brejky, po jednom z nich Kojnok prudko nacentroval do šestnástky, kde našiel Brenkusa. Jeho zakončenie ale nebolo dôrazné a Šulla jeho streli zlikvidoval. V 17. minúte ešte Medved hlavou minul a potom hra dosť upadla, chýbali presnejšie a nebezpečné kombinácie. Trošku vzruchu priniela až strela de Kampsa v 42. minúte, ale išla vysoko nad.

Hneď z prvej vážnejšej akcie v druhom dejstve gólovo zahrmelo. Po zisku lopty v strede poľa Strelec vysunul do brejku Medveda, ktorého v zakončení v šestnástke strčil Twardzik a rozhodca Glova odpískal penaltu. V 48. minúte ju s prehľadom prudkou strelou k pravej tyči premenil Ožbolt.

Povzbudený Slovan pritlačil, Medved z vnútra šstnástky pálil v 51. minúte nepresne. Ružomberok sa však následne „oklepal“ a skúšal favorita dostať pod tlak. Regáliho hlavička po rohu v 59. minúte trafila len bočnú sieť. Na Tehelnom poli sa intenzívne bojovalo o každý meter ihriska, Liptáci nechceli dať Slovanu nič zadarmo.

V 81. minúte striedajúci Takáč po spätnej prihrávke zo šestnástky vystrelil len nad Šullovu bránu. Hostia vsadili všetko na ofenzívu, v 84. minúte nebezpečne strieľal Kostadinov a po rohu hlavičkoval Maslo, ale vyrovnať sa im už nepodarilo. V nervóznom závere ešte dostal žltú kartu aj tréner domácich Kozák. Keď ani v 8. minúte netrafil Regáli, "belasí" sa mohli pustiť do osláv double.

Hlasy po zápase /zdroj: TASR, RTVS/:

Ján Kozák ml., tréner Slovana: „Od úvodu sme išli za víťazstvom. Boli sme lepší, chceli sme hrať futbal. Ružomberok mal v závere náznaky šancí, nejaké priame kopy, ale naše víťazstvo je jednoznačne zaslúžené. Ružomberok potvrdil, že je ťažký súper, opäť sme nad ním vyhrali 1:0, toto víťazstvo si však vážime. Sezóna bola nádherná, veľmi sa z toho teším.“

Ján Haspra, tréner Ružomberka: „Proti favorizovanému Slovanu sme sa držali statočne. Ublížil nám gól na 0:1, potom sme sa spamätali a boli v útoku viac nebezpeční ako v prvom polčase. Na chlapcov nemôžem povedať ani jedno zlé slovo, odviedli všetko, čo v nich je. Strašne ma to mrzí, že nám to nevyšlo. Musím pogratulovať Slovanu k zaslúženému víťazstvu a zisku double. Mali s nami v každom zápase v tejto sezóne ťažkú prácu. Verím, že zakliate Tehelné pole odklajeme v budúcej sezóne a odnesieme si z tohto trávnika nejaké body.“

Na snímke s pohárom v rukách kapitán víťazného tímu ŠK Slovan Bratislava Vasil Božikov. Foto: TASR/Pavel Neubauer

Ján Maslo, kapitán Ružomberka: „Sme naozaj veľmi smutní a sklamaní, chceli sme to vyhrať. Bohužiaľ. Slovanu sme boli vyrovnaným súperom. Odmakali sme to poctivo, mali sme aj svoje šance, tie mal aj Slovan. Smolne sme prehrali. Penaltu nechcem hodnotiť, musím si to pozrieť. Bol to sporný moment. Slovanu gratulujeme, momentálne sú najlepší na Slovensku.“

Dávid Strelec, útočník Slovana: „Som rád, že som mohol hrať, snažil som sa trénerovi oplatiť dôveru. Tým, že som odchovanec Slovana si tento úspech cením oveľa viac. Je to neopísateľné, som šťastný, že sme mohli prebrať pohár pred našimi fanúšikmi.“