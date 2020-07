Lenka Miškolciová

Dnes o 17:29 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Slováci prespievali obrovský hit od Dua Lipa acapella! Vypočujte si ich verziu, ktorá vás zaručene dostane

Kapelu For You možno poznáte z hitu Simy Martausovej Nenahraditeľná. Slovenská acapella však vo svojej tvorbe pokračuje, najnovšie sa blysli coverom od speváčky Dua Lipa.

Členovia kapely For You vo vysielaní Dobrého rádia. — Foto: Archív DR

BRATISLAVA 8. júla - Slovenskú acapella skupinu For You poznáte zrejme predovšetkým z úspešného hitu speváčky Simy Martausovej - Nenahraditeľná. Práve spoluprácou s obľúbenou slovenskou pesničkárkou sa sympatická pätica spevákov po prvý raz výraznejšie zapísala v povedomí Slovákov. Sima Martausová si do svojej piesne nezavolala žiadnych gitaristov, klaviristov či iných muzikantov, no hudobné nástroje kompletne nahradila slovenská acapella.

Teraz sa sympatická skupina predstavuje s ďalším novým coverom. „Na paškál“ si tento raz zobrali aktuálny hit od speváčky Dua Lipa Don't Start Now. Kapela ho nahrávala a mixovala vo vlastnom novom štúdiu. Aranžmán má na konte speváčka kapely Nika Barľáková, ktorá ho vytvorila v čase domácej izolácie. Za mix je zodpovedný Milan Masiarik.

Ako znie Dua Lipa acapella?

„Dua Lipa je aktuálne jedna z najpopulárnejších speváčok a jej skladby sú vždy zárukou úspechu. Skladba Don't Start Now nás strhla svojou energiou a okamžite sme si ju predstavili v acapella verzii. O super aranžmán sa postarala Nika a ja som u seba v štúdiu zaranžoval a nahral beatbox,“ vysvetľuje beatboxer Emil Esso Smoliga dôvod, prečo si zvolili práve túto pieseň.

Slovenská acapella For You zavítala aj do dopoludňajšej šou Dobrého rádia, kde svoj nový cover aj naživo zaspievali. Vypočujte si, ako znie Dua Lipa v podaní talentovanej acapelly.

Slovákom s tvorbou piesne pomáhala aj jedna z najväčších svetových hviezd

Mastering pre For You robil Bill Hare, jeden z najoceňovanejších amerických acapella producentov, ktorý spolupracoval s najznámejšími acapella skupinami sveta ako Pentatonix či Home Free. „Minulý rok sme boli na acapella súťaži Vocal total v Grazi a tu som získal kontakt na Billa. Spolupracoval s nami už na songu Lady Carneval. Keďže sa mi spolupráca veľmi páčila, oslovili sme ho aj s piesňou Don't start now. Bill je profesionál po každej stránke a myslím, že je to počuť aj na výsledku. Ešte pred rokom by som tomu neveril, že budeme robiť s producentom, ktorý pracoval aj pre naše hudobné idoly. Nesmierne sa teším, že k tomu došlo. Hoci sme sa osobne zatiaľ nestretli, dúfam, že sa nám to čoskoro podarí,“ opísal spoluprácu Milan Masiarik.

K novej piesni už stihla slovenská kapela nakrútiť aj pomerne netradičný a energický klip. Piati hudobníci pri jeho nakrúcaní použili ultrafialové svetlo a fluorescenčné farby, ktorými si pomaľovali telo aj tváre. Videoklip je spoločným výtvorom, nápady prichádzali od každého z kapely. Dalo by sa teda povedať, že režisérom a scenáristom nového vidoeklipu je celé For You. Videoklip strihal Kubo „Točič“ Chochula.

Klip k novému coveru od For You si môžete pozrieť nižšie: