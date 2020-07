Ministerstvo školstva pripravilo zákon, ktorým bude možné odoberať tituly

TASR

Na snímke zľava minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling — Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 8. júla (TASR) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR po vzore Česka pripravilo zákon, ktorý už je na rezorte spravodlivosti a do budúcna ním bude možné odoberať tituly. Na sociálnej sieti o tom informoval minister školstva Branislav Gröhling (SaS).

V systéme, ktorý kontroluje práce, je aktuálne 20 miliónov textov. Rezort školstva ho plánuje podľa slov ministra rozšíriť o ďalších päť miliónov textov, ako aj zlepšiť algoritmy, ktoré identifikujú obchádzanie overovania originality.

Pripravuje sa aj nový zákon o vysokých školách

„Akreditačná agentúra pripravila štandardy pre vysoké školy (VŠ). Na základe nich musia nastaviť systém tak, aby nedochádzalo k nečestnému získavaniu titulov. Ak to nenastane, nasledujú sankcie, ktorých výsledkom môže byť zrušenie programov na VŠ, a teda aj zrušenie danej VŠ,“ spresnil Gröhling.

Ministerstvo tiež pripravuje nový zákon o VŠ, ktorý má toto všetko zohľadniť. Šéf rezortu školstva vyzval, aby sa diskusia o záverečných prácach, ktorú v posledných týždňoch rozprúdila kauza diplomovej práce predsedu Národnej rady SR Borisa Kollára (Sme rodina), dostala späť do vecnej roviny.

„Kontrola originality cez percento zhody sa robí od roku 2011. Je to pomôcka, ktorá ukazuje, ako sa využívajú iné zdroje. Percento zhody však neodhaľuje, či je práca plagiát alebo nie," uviedol Gröhling. Ako tvrdí, niekto môže mať prácu so zhodou päť percent a bude to plagiát a niekto so zhodou 35 percent a bude to originál.

Neexistuje jednotné pravidlo

„Posudzuje to každý školiteľ, oponent a komisia individuálne. Hodnotia, aká miera citácií je prijateľná a aká nie,“ podotkol minister s tým, že neexistuje jednotné pravidlo, ktoré by povedalo, aké percento zhody je povolené a aké nie.

Percento zhody sa podľa jeho slov líši podľa témy, odboru či školiteľa. „Najnižšia zhoda býva pri prírodovedných odboroch, vyššia pri spoločenskovedných, najvyššia často pri práve. Niekde sa povoľuje 40, niekde 30 percent. Inde to nie je presne dané,“ vysvetlil.

Štúdium by sa nemalo posudzovať iba podľa jednej práce

Minister tvrdí, že vysokoškolské štúdium sa nedá posudzovať podľa jednej záverečnej práce. Ako podotkol, je úlohou školiteľa, oponenta a školy sledovať celkovú prácu študenta VŠ počas piatich rokov a dohliadať na to, aby ju vypracoval sám.

Predseda parlamentu čelí podozreniu z plagiátorstva pre svoju diplomovú prácu. Kollár to však odmieta a poukazuje na výsledky kontroly originality práce a tiež na poznámky o použitých zdrojoch, ktoré v práci spomína. Deklaruje, že svoj magisterský titul získal v súlade so zákonom. V politike ho však nemieni viac používať.