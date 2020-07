Lucia Čížová

Dnes o 20:09 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Záujem o chov sliepok rastie, pochvaľuje si to aj Mária Čírová: Chceli sme mať istotu, čo jeme, do kurína po vajíčka chodia aj deti

Narastajúcemu trendu v Európe, chovu domácich sliepok, sa už vyše roka venuje aj Mária Čírová s rodinou a nevie si to vynachváliť.

BRATISLAVA 8. júl - Karanténne mesiace nás naučili mnohému. Vážiť si blízkych, tráviť dovolenku na Slovensku, piecť si vlastný kváskový chlieb a byť sebestačnými napríklad aj v prípade ovocia a zeleniny. Tí šťastnejší, ktorí majú doma záhradu, si trúfli aj na domáce vajíčka. Posledné roky stúpa záujem o kuríny a chov sliepok v mnohých európskych krajinách, aj u nás. Chváli si to aj speváčka Mária Čírová.

Kurín do každej rodiny

Tento trend podľa agentúry Reuters badať posledné mesiace najmä v Estónsku. Tamojšia farmárka Viire Martmaová predpokladala, že kvôli šíriacemu koronavírusu sa jej predaj kurčiat a vajíčok zastaví, no opak bol pravdou. Počas krízy v krajine dopyt po sliepkach výrazne stúpol až tak, že podľa niektorých farmárov je najväčší, aký kedy zažili. Avšak nielen kvôli zdravším domácim vajíčkam, ale aj chovu sliepok ako domácich miláčikov.

A tak sa farmárka ešte na jar rozhodla svoje kurčatá prenajímať, 15 eur za kus na sezónu, teda až do konca leta. A preto miestni, ktorí sa kvôli pandemickým opatreniam nechystajú na dovolenku, ale ostávajú doma, skúšajú, či by starostlivosť o hydinu zvládli. So záujmom o chov sliepok stúpol aj záujem o obydlia pre ne, tzv. kuríny. Nájdete ich dnes v ponuke mnohých obchodov, ale na internete aj mnoho nápadov, ako si ho vlastnoručne zostrojiť.

Domáca zelenina aj vajíčka

Podujal sa na to aj manžel známej slovenskej speváčky Márie Čírovej, Maroš Kachút, a na dvore ich domu v Bratislave taký pre ich sliepky postavil. Speváčka, ktorá počas marca spôsobila na Slovensku mániu kváskovania, sa aktuálne venuje vo veľkom aj záhrade. „Zasadili sme paradajky, uhorky, cuketu, baklažán, papriku, pór, šalát, cibuľku, tekvicu, petržlen, kôpor, jahody, maliny, čučoriedky, egreše, ríbezle… o tomto som vždy snívala, že deti sa len rozbehnú po záhrade a môžu si rovno niečo odtrhnúť,“ pochválila sa na svojom instagramovom profile.

Na záhrade majú okrem záhonov so zeleninou preto aj niekoľko sliepok. Hoci sa speváčka priznala, že sa stretla aj s názorom: ´Ty a sliepky? Veď si speváčka!´ výhody ich chovu si nevie vynachváliť a všetkým, ktorí váhajú, odkazuje, že to vôbec nie je náročné. „Podľa našich skúseností to vôbec nie je náročné. Okrem toho, že máme vlastné vajíčka, máme dobrý pocit aj z toho, že už reálne nevyhadzujeme absolútne žiadne jedlo. Sliepky všetko s potešením dojedia, po deťoch aj všetkých návštevách,“ povedala pre Dobré noviny s úsmevom.

Známa speváčka si v poslednej dobe užíva pohodlie domova a vlastnú záhradu. Foto: Instagram/Mária Čírová

Kurín pre 7 sliepok

A kedy sa pre ne rozhodli? „Sliepky sme si zaobstarali minulý rok. Napriek tomu, že pochádzam z dediny, nechovali sme sliepky, pretože sme bývali v bytovke. A manžel je tiež panelákové dieťa z Bratislavy, takže on takisto nie. Moji rodičia však začali chovať sliepky niekoľko rokov dozadu na ich záhrade, a tak sme mali možnosť sa inšpirovať. Ale hlavný dôvod bol, že sme chceli mať istotu, čo jeme. Z rovnakých dôvodov sa snažíme si pestovať aj vlastnú zeleninu a ovocie,“ vysvetľuje speváčku, ktorá už o necelý mesiac privedie na svet svoje tretie dieťa.

Vieme, čím sliepky kŕmime, aký majú výbeh, a teda predpokladáme, že máme k dispozícii najzdravšie vajíčka, aké sa dajú zohnať.

Aktuálne majú doma sedem sliepok a dlhodobo im znášajú priemerne sedem vajíčok denne. „Čo je vraj dobrý výkon, asi sa im u nás páči. Manžel urobil dosť veľký kurín, takže majú výbeh a pravidelne ich púšťame aj do záhrady. Vajíčka sa naučili znášať do priehradok, ku ktorým máme bezproblémový prístup z vonkajšej strany, takže pre ne bežne chodia aj deti,“ dodáva mamina Huga a Zoe, ktorá si naplno uvedomuje, aké je dôležité vedieť od akých sliepok a akým spôsobom boli vajíčka znesené. Pretože medzi klietkovými, podstieľkovými a domácimi je veľký rozdiel. „Pre nás je naozaj najväčší benefit ten zdravotný aspekt. Vieme, čím sliepky kŕmime, aký majú výbeh, a teda predpokladáme, že máme k dispozícii najzdravšie vajíčka, aké sa dajú zohnať.“

Na stole u Kachútovcov z nich najčastejšie vidieť praženicu a samozrejme často sú používané na klasické varenie a pečenie. „Väčšinou ich ale nevieme všetky spotrebovať, tak ich rozdávame aj po rodine. Po roku už vieme posúdiť, že by nám možno stačili aj 3-4 sliepky,“ uzatvára.