Bývalý reprezentant Nagy predstavil v Bratislave dokument Hokejový sen

Dokumentárny film Hokejový sen, ktorý má priniesť Slovákom znovuobjavenú radosť z hokeja, predstavili v utorok v Bratislave jeho tvorcovia a protagonisti.

Ladislav Nagy — Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 7. júla (TASR) - Dokumentárny film Hokejový sen, ktorý má priniesť Slovákom znovuobjavenú radosť z hokeja, predstavili v utorok v Bratislave jeho tvorcovia a protagonisti. „Očakával som, že to bude horšie, ale dalo sa na to pozerať, bol som spokojný,“ uviedol legendárny hokejista Ladislav Nagy.

„Vôbec som nečakal, že sa to dostane až tak ďaleko, som nesmierne šťastný a je to pre mňa pocta, že je v kinách,“ dodal k snímke, ktorá ukazuje výmenu generácií a hľadá odpovede na otázky o budúcnosti slovenského hokeja.

Hokejový sen vráti divákov na minuloročné domáce majstrovstvá sveta, na ktorých sa zápasy slovenskej reprezentácie po prvý raz konali v Košiciach. Film mapuje ukončenie bohatej kariéry Nagya a má vzbudiť záujem o hokej najmä u mladých fanúšikov a pomôcť tak na Slovensku vychovať novú generáciu, ktorá by tento šport vrátila späť na svetovú úroveň.

Druhou postavou je Jonáš Pahuli, mladý hokejista z východného Slovenska, pre ktorého Majstrovstvá sveta 2019 v Košiciach predstavovali jedinečnú možnosť, vidieť najlepší svetový hokej naživo a „nakopnúť“ svoju vlastnú kariéru.

Novej generácii mladých hokejistov Nagy odkázal, aby mali hlavne trpezlivosť a hokejom sa zabávali. „Rodičia niekedy viac chcú ako tí hokejisti, tlačia. Odkazujem rodičom - nechajte tie deti hrať, nech sa zabávajú, je jedno, či dal na zápase gól alebo asistenciu, hlavne nech si to užívajú,“ myslí si zlatý medailista z roku 2002. Podľa neho hokejové talenty na Slovensku máme: „Je ich veľa, ale treba ich podporovať a dúfam, tento dokument im tiež pomôže sny si plniť.“

Vo filme zaznie aj názor, že šport sa vytratil zo slovenských ulíc a ihrísk. Deje sa tak v momente, keď sa Laco Nagy vracia do prostredia, v ktorom vyrastal. "Na sídlisku sme boli 50 detí, hrali sme či už hokejbal alebo futbal. Je to trošku smutné, že v dnešnej dobe na ihrisku detí nevidím, ale zase majú iné, môžu trénovať viac individuálne, s profesionálmi, trénermi, robiť cvičenia, ktoré sme my nemali, ale my sme sa na ulici naučili viac," povedal pre TASR Laco Nagy, hráč s číslom 27 na drese.

Ešte aj dnes ho kamaráti oslovujú prezývkou Maďar. „Stále ma tak volajú, dvadsať rokov, už som si na to zvykol, je to v pohode,“ priznal s úsmevom športovec, ktorý sa po skončení kariéry začal venovať podnikateľskej činnosti, pri hokeji nezostal: „Celý život som hral hokej, chcel som pomôcť Košiciam, ale keď neprišla žiadna ponuka, zariadil som sa inak.“

Pod réžiu, scenár a produkciu filmu sa podpísal športový komentátor a moderátor Marek Vaňous, bol aj jeden z kameramanov snímky. Námet k dokumentu napísal Dominik Kríž, športový novinár, redaktor, komentátor a moderátor v RTVS.