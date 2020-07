Monika Hanigovská

Dnes o 12:49 čítanie na minútu 0 zdieľaní Lenku a manžela nezmenilo ani 120 miliónov eur: Aj pol roka po rozprávkovej výhre žijú skromne v neveľkom domčeku

Manželov výhra nezmenila. Stále bývajú v trojizbovom tehlovom domčeku so svojimi deťmi. Nezlákali ich ani drahé autá.

Steve Thomson a jeho manželka Lenka — Foto: TASR/AP

ZÁPADNÝ SUSSEX 8. júla – Peniaze ich vôbec nezmenili, hoci si môžu dopriať takmer čokoľvek. Slovenka Lenka a jej manžel Steve Thomson sa koncom minulého roka stali milionármi vďaka výhre 105 miliónov britských libier v hre Euromilióny, čo je v prepočte viac ako 120 miliónov eur.

Manželia doteraz žijú v trojizbovom dome v Západnom Sussexe, kde naďalej vychovávajú svoje potomstvo. „Doposiaľ boli ich jedinými hlavnými nákupmi ojazdené dodávkové vozidlo značky Volkswagen pre Steva a Volvo XC90 pre Lenku,“ informoval britský portál Daily Mail. Hoci sa blízki manželského páru domnievajú, že Lenka a Steve by sa radi presťahovali do niečoho o trochu väčšieho, zatiaľ k tomu neprišlo a do dnešného dňa si nažívajú vo svojom pôvodnom, neveľkom rodinnom dome.

Ľudia, akých potrebujú

Lenka doteraz pracovala ako predavačka, no po výhre sa rozhodla odísť z práce. Napriek tomu, že jej muž je spoluvýhercom deviateho najväčšieho britského jackpotu, všetky svoje pracovné záväzky dokončil. Steve ešte pred výhrou a aj po nej pracoval ako oknár. Všetky svoje dohodnuté práce dokončil, hoci realita bola zo dňa na deň taká, že do práce sa už nemusel vrátiť vôbec. Sám ešte pred pol rokom pre médiá priznal, že aj práca mu pomohla vysporiadať sa s obrovskou výhrou.

Ich susedka Ellie Wood už predtým opísala slovensko-anglický pár ako skromných ľudí, ktorých krajina potrebuje. „Steve a jeho manželka sú soľou zeme. Nie som šokovaný, že Steve pokračuje v dokončovaní zákaziek, ktoré mal vo svojich knihách - to je len typ chlapa, čo nikdy nikoho neopustí,“ prezradila.