Dominika Pacigová

Dnes o 10:00 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Bojovník Riško je už doma: Čaká nás ešte veľa práce, no Riško už teraz objavil úplne nový svet

Balintovci začiatkom júla s radosťou oznámili, že už sa nachádzajú v pohodlí domova. Sami tvrdia, že v Budapešti im pomohli dostať sa na štartovaciu čiaru, no zvyšok je na nich.

Na snímke je malý bojovník Riško spolu s maminou. — Foto: Facebook/Riško Dýchaj - malý bojovník s SMA1

BRATISLAVA 8. júla - Keď sa Slováci dozvedeli o príbehu malého bojovníka Riška, ani na sekundu nezaváhali. Každý, kto mohol, chcel pomôcť. V marci tohto roku mu v nemocnici v Budapešti podali vytúžený liek. Dnes sa už nachádza doma, no rodinu Balintovcov čaká ešte dlhá cesta.

Podanie lieku trvalo vyše hodiny

Keď mal Riško šesť mesiacov, diagnostikovali mu spinálnu svalovú atrofiu (SMA). Aj napriek tomu, že to nebolo jednoduché, sa jeho rodičia rozhodli, že náročný boj nevzdajú. Keď začiatkom januára prišli s prosbou o pomoc, pred očami mali Riška a odhodlanie urobiť všetko preto, aby ho zachránili a dopriali mu kvalitnejší život.

Každý, kto mohol, chcel Riškovi pomôcť. Spustila sa obrovská lavína pomoci a podpory od ľudí. Pridali sa aj známe osobnosti, ktoré vyzvali svojich fanúšikov na sociálnych sieťach, aby pomohli. Riškovi podali vytúžený liek Zolgensma koncom marca v nemocnici v Budapešti.

„Podanie lieku, našťastie, prebehlo bez komplikácií a Riško bol celý čas pozorne sledovaný lekármi. Dostal infúziu pripraveného roztoku / lieku. Podanie trvalo niečo vyše hodiny, Riško bol pri vedomí a usmieval sa,“ povedal v marci pre Dobré noviny Riškov otec Filip.

Rodičia majú len jedno prianie - usmievavé a spokojné dieťa

Balintovci začiatkom júla s radosťou oznámili, že už sa nachádzajú v pohodlí domova. „Konečne vo svojej postieľke,“ uviedli na Facebooku.

Sami tvrdia, že ich príchodom domov sa všetko ešte len začalo. „V Budapešti nám pomohli dostať sa na štartovaciu čiaru, ale zvyšok je na nás. Čaká nás ešte veľa stretnutí a vybavovačiek s lekármi, ale urobíme všetko preto, aby na konci celého tohto šialenstva bolo jedno usmievavé a spokojné dieťa - náš Riško,“ napísali na sociálnej sieti.

Riško sa už nachádza v prítomnosti svojich najbližších. Užíva si, že môže byť vonku, a otáča sa za všetkým farebným. „Je to pre neho úplne nový pohľad na svet. Svet, kde ho môžeme zobrať na ruky, chodiť s ním po záhrade a pozerať na všetko, čo tu je. Keď to takto videl naposledy, bol ešte veľmi maličký a možno si to ani nepamätá, ale je vidieť, že ho tu zaujíma úplne všetko. Držte nám palce, čaká nás veľa práce,“ uzavreli Balintovci.