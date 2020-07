Milánčania otočili duel s Juventusom, Lazio prehralo v Lecce

TASR

Na snímke chorvátsky útočník Milána Ante Rebič oslavuje štvrtý gól — Foto: TASR/AP

Rím 7. júla (TASR) - Futbalisti Juventusu Turín prehrali v najvyššej talianskej súťaži prvýkrát po sérii siedmich víťazstiev. V utorňajšom stretnutí 31. kola stratili dvojgólový náskok a na štadióne AC Miláno podľahli 2:4. Na čele tabuľky sú naďalej o sedem bodov, keďže Lazio Rím prehralo na pôde Lecce 1:2.

Všetkých šesť gólov na San Sire padlo až v druhom polčase. Obhajca titulu skóroval dvakrát v rýchlom slede vďaka Adrienovi Rabiotovi a Cristianovi Ronaldovi, ale v rozmedzí 62. a 67. minúty inkasoval až tri góly.

Štyri góly za 20 minút

Jedenástku premenil Zlatan Ibrahimovič a po ňom sa presadili aj Franck Kessie a Rafael Leao, v závere poistil triumf domácich Ante Rebič. Juventus nevyužil možnosť odskočiť Laziu ešte výraznejšie, Miláno sa priebežne posunulo na piatu priečku, no AS Rím a SSC Neapol zaostávajú iba o bod a majú zápas k dobru.

Duel Lazia mal od začiatku rýchly spád. Domáci Marco Mancosu dostal loptu do siete už v 2. minúte, no jeho presnej strele z diaľky podľa VAR predchádzala ruka a tak gól neplatil. O tri minúty neskôr sa však menilo skóre na druhej strane. Felipe Caicedo sa dostal v šestnástke k vyrazenej lopte a upratal ju do siete.

Lecce vyrovnalo po polhodine hry vďaka hlavičke Khoumu Babacara a pred prestávkou mohlo ísť do vedenia, Mancosu však nepremenil pokutový kop. Domácim sa to však podarilo hneď po zmene strán, Fabio Lucioni sa natiahol po lopte z rohového kopu a hlavou zariadil triumf domácich.

V závere videl červenú kartu hosťujúci Patric. Slovenský obranca Lazia Denis Vavro sedel na lavičke náhradníkov. Sedemnáste Lecce vďaka víťazstvu ukončilo šesťzápasovú sériu prehier.