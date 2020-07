TASR

Vettel chce zostať v F1 aj po odchode z Ferrari. Motoršport je vraj jeho život

Štvornásobný majster sveta Sebastian Vettel chce v motoristickom seriáli F1 pokračovať aj po odchode z Ferrari.

Na snímke nemecký pilot formuly 1 Sebastian Vettel z tímu Ferrari — Foto: TASR/AP

Spielberg 7. júla (TASR) - Štvornásobný majster sveta Sebastian Vettel chce v motoristickom seriáli F1 pokračovať aj po odchode z Ferrari. Kontrakt mu vyprší na konci tejto sezóny a taliansky tím mu neponúkol jeho predĺženie, keď sa rozhodol pre spoluprácu s Charlesom Leclercom a Carlosom Sainzom.

Tridsaťtriročný Nemec skončil v nedeľu na otváracej Veľkej cene Rakúska až na desiatom mieste. „Ešte som nedospel k žiadnemu rozhodnutiu a neviem, čo bude. Som však stále nesmierne ambiciózny, motoršport je môj život. Nerád by som sa ho vzdal, so správnym angažmánom a na správnom mieste by som sa v monoposte F1 stále cítil ako doma,“ povedal Vettel pre rakúsku televíznu stanicu Servus.

Vo Ferrari pôsobí od roku 2015, no v jeho v farbách už nedokázal nadviazať na štyri tituly z Red Bullu. Do úvahy v dohľadnej budúcnosti nepripadá prestup do Mercedesu, šéf spoločnosti Daimler Ola Kallenius potvrdil, že za úradujúcich šampiónov medzi konštruktérmi budú naďalej jazdiť šesťnásobný majster sveta Lewis Hamilton a Valtteri Bottas.