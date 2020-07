Slovnaft Cup: Tréner Ružomberka Haspra chce pred finále hráčov nabudiť

TASR

Tréner futbalistov Ružomberku Ján Haspra veľmi túži po trofeji v Slovenskom pohári - Slovnaft Cupe 2019/2020.

Na snímke tréner Ružomberka Ján Haspra — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 7. júla (TASR) - Tréner futbalistov Ružomberku Ján Haspra veľmi túži po trofeji v Slovenskom pohári - Slovnaft Cupe 2019/2020. Ako povedal na oficiálnej predzápasovej tlačovej konferencii, ružomberská vitrína trofejí nie je bohatá a stredajší finálový triumf v Bratislave nad favorizovaným Slovanom by klub dostal do extázy.

Pred dvomi rokmi zdolal Slovan v pohárovom finále v Trnave „Ružu“ 3:1. Teraz by chcel Ružomberok písať iný príbeh. V sezóne v lige MFK so Slovanom dvakrát prehral a raz remizoval, pričom Haspra očakáva podobný priebeh duelov.

„Očakávam podobný zápas ako predchádzajúce. My nemôžeme zvoliť iný spôsob hry, musíme odolávať súperovi. Chceli by sme to vyšperkovať väčšou rozvahou v šestnástke Slovana, dať gól a zdramatizovať súboj,“ vyjadril sa lodivod Ružomberka.

Ten má už takmer jasno aj v základnej zostave: „Mám otáznik na dvoch postoch. Ale do večera sa rozhodneme a dúfam, že správne. Káder máme čoraz plnší, ale mladý Bobček bude chýbať, zajtra má operáciu. Ostatní sú zdravotne v poriadku. Cítim také mravčenie, zajtra to vypukne a verím, že budeme sláviť my.“

Ružomberok získal na Slovensku v roku 2006 double, možno nastal čas na ďalšiu trofej. „Sme malý, rodinný a veľmi dobre fungujúci klub. V našich kanceláriách nemáme veľa trofejí, tento pohár by sa do nich určite hodil. Bola by to odmena za sezónu, v ktorej sa chlapci k tomu dobre postavili,“ uviedol tréner.

Haspra pozná recept na nabudenie jeho mladých hráčov k čo najlepšiemu výkonu: „Netlačiť na nich, udržať ich úplne v pokoji. Nepripomínať im dôležitosť zápasu, veď oni to sami veľmi dobre vedia. Odľahčiť atmosféru a vzbudiť v nich niečo také, čo ich prinúti siahnuť na úplné dno. Nech to zajtra rozbalia. Typy hráčov na to máme.“

Oporou ružomberského tímu je brankár Matúš Macík, ktorý sa už nevie dočkať finálového zápasu: „Tešíme sa. Niektorí chalani sme už zápas finále proti Slovanu zažili. Zhodli sme sa, že sme to vtedy dali Slovanu veľmi ľahko. Teraz by sme súpera chceli potrápiť viac.“

Dvadsaťsedemročný gólman je pripravený aj na možnosť, že sa bude rozhodovať v jedenástkovom rozstrele. Strach z neho ale vôbec nemá: „Máme to s trénermi prebraté, ale rozstrel je už lotéria. Brankár môže pri pokutových kopoch iba získať. Nemám teda čo stratiť, môžem z toho vyjsť len ako hrdina.“