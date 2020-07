Exbeatle Ringo Starr dostal narodeninové priania z vesmíru

TASR

Bubeník Ringo Starr, známy najmä ako člen hudobnej skupiny Beatles, dostal k 80. narodeninám prianie z Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) a od sondy Curiosity z Marsu.

Na snímke bývalý bubeník legendárnej britskej skupiny The Beatles Sir Ringo Starr — Foto: TASR/AP

„Vaše posolstvo hudobnej ikony šíriť lásku a mier sa ozýva po celom svete už desaťročia,“ povedal astronaut Chris Cassidy vo videu z ISS, v ktorom aj za svoju posádku virtuálne zablahoželal hudobníkovi k okrúhlemu výročiu.

Oficiálny profil sondy amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) s názvom Curiosity napísal: „Z povrchu Marsu myslím na Váš odkaz lásky a mieru a na to, že aj v dobrých a zlých časoch sa nám všetkým lepšie darí s trochou pomoci od našich priateľov,“ čím odkazoval na jeden z hitov legendárnej britskej skupiny, With a Little Help from My Friends.

Ringo Starr, vlastným menom Richard Starkey, pravidelne na svoje narodeniny pripomína šírenie mieru a lásky. Táto myšlienka sa zrodila v roku 2008, keď exbeatle dostal novinársku otázku, čo by si želal na narodeniny. Odpovedal, že najväčším darom by preňho bolo, ak si bude ktokoľvek kdekoľvek želať v deň jeho narodenín „mier a lásku“.