TASR

Dnes o 15:02 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Žilinský kraj poskytne nájomcom zľavy 50 percent zo zmluvného nájomného

Poslanci Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja schválili na pondelkovom (6. 7.) zasadnutí poskytnutie zľavy 50 percent z výšky zmluvného nájomného.

Na snímke v popredí predsedkyňa Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová — Foto: TASR/Pavol Zachar

Žilina 7. júla (TASR) – Poslanci Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) schválili na pondelkovom (6. 7.) zasadnutí poskytnutie zľavy 50 percent z výšky zmluvného nájomného pre nájomcov, ktorým ŽSK prenajíma nehnuteľný majetok prostredníctvom Úradu ŽSK alebo organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.

Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová vysvetlila, že pomoc sa bude vzťahovať na prípady, keď boli povinne zatvorené prevádzky, aby sa zabránilo šíreniu nového koronavírusu. "Pandémia zasiahla do životov mnohých ľudí a ich finančná kondícia sa otriasla v základoch. Registrovali sme veľké množstvo podnetov na odpustenie nájmu a vyrovnanie sa s mimoriadnou situáciou. Časť podpory prisľúbil štát, ale rozhodli sme sa reagovať aj z pozície samosprávneho kraja. To znamená, že zasanujeme polovicu nájmu a štát druhú polovicu. Nájomca by tak mal byť ošetrený," povedala Jurinová.

ŽSK má v súčasnosti celkom 234 nájomcov, ktorí spĺňali podmienky v zmysle zákona, a to v oblasti vzdelávania, kultúry, zdravotníctva či centier zdravotnej starostlivosti. „Päťdesiatpercentná dotácia zo strany štátu tak bude predstavovať za mesiac zhruba 24 000 eur,“ doplnila hovorkyňa ŽSK Martina Remencová.