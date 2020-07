TASR

NHL: Sezónu reštartujú 1. augusta, súčasťou dohody aj účasť hráčov na ZOH

Komisár NHL Gary Bettman — Foto: TASR/AP

New York 7. júla (TASR) - Vedenie zámorskej hokejovej NHL a hráčska asociácia NHLPA sa dohodli na predĺžení kolektívnej zmluvy o ďalšie štyri roky. Ratifikovať ju ešte musí Rada guvernérov NHL, ako i všetci členovia NHLPA.

Obe strany sa zároveň dohodli o tretej a štvrtej fáze reštartu sezóny 2019/2020, profiliga sa opätovne spustí 1. augusta. Informoval o tom oficiálny web súťaže. Ročník bude pokračovať za účasti 24 tímov iba v dvoch mestách, tzv. hub cities, podľa agentúry AP a stanice TSN to budú Edmonton a Toronto, predstavitelia NHL to zatiaľ oficiálne nepotvrdili. Podľa TSN by mala byť súčasťou dohody aj účasť hráčov z NHL na ZOH 2022 v Pekingu a ZOH 2026 v Miláne a Cortine d‘Ampezzo.

Pravidelné testovanie

Dohoda o novej kolektívnej zmluve bola kľúčová v snahe o obnovenie zápasového diania po koronavírusovej pauze. Ligu stopli pre pandémiu 12. marca, momentálne prebieha v zámorí druhá fáza pred reštartom ligy (od 8. júna). Hráči môžu v tréningových centrách svojich klubov dobrovoľne trénovať na ľade v malých skupinách, pričom pravidelne absolvujú testy na ochorenie COVID-19.

Komisár NHL Gary Bettman už dávnejšie uviedol, že ani niekoľko pozitívnych testov medzi hráčmi nemusí nutne zmariť plány reštartu. Na základe dohody tréningové kempy klubov odštartujú v pondelok 13. júla, tímy zamieria do dvoch centralizovaných dejísk záveru sezóny o dva týždne neskôr 26. júla.

Hrať sa začne 1. augusta

Hrať sa začne bez divákov 1. augusta. Už dávnejšie bolo známe, že základná časť sa nebude dohrávať a ročník bude pokračovať hneď vyraďovacou časťou za účasti 24 mužstiev. Štyri najlepšie tímy z každej konferencie odohrajú medzi sebou miniturnaj o čo najlepšie nasadenie v play off, zostávajúcich osem mužstiev v každej konferencii sa o miestenku v 1. kole vyraďovačky pobije v predkole na tri víťazné zápasy.

Od 1. kola bude pokračovať play off klasickým spôsobom, sériami na štyri víťazné zápasy. Finále oboch konferencií a finále Stanleyho pohára sa uskutočnia už iba v jednom meste, podľa TSN to bude Edmonton. Sedem najhorších tímov po základnej časti už v sezóne nepokračuje.