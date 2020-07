TASR

Nový ročník MLB sa začne 23. júla duelom Washington - NY Yankees

Ilustračné foto — Foto: pexels.com/pixabay

New York 7. júla (TASR) - Nová sezóna zámorskej bejzbalovej MLB odštartuje po prestávke spôsobenej pandémiou koronavírusu 23. júla zápasom medzi obhajcom titulu Washingtonom Nationals a New Yorkom Yankees. V rovnaký deň sa stretnú aj hráči Los Angeles Dodgers a San Francisco Giants, ostatné tímy vstúpia do skráteného ročníka o deň neskôr.

Kalendár sezóny 2020 zverejnilo v pondelok vedenie súťaže. Ako už bolo dávnejšie známe, každý tím odohrá v základnej časti iba 60 namiesto pôvodne plánovaných 162 zápasov.

Hrať sa bude bez divákov, pre minimalizáciu cestovania nastúpi každé mužstvo 10-krát proti štyrom rivalom z vlastnej divízie. Svetová séria, z ktorej vzíde nový šampión, vyvrcholí v októbri. Informovala o tom agentúra AP. Sezóna MLB sa mala pôvodne začať 26. marca.