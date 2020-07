TASR, Dobré noviny

Na týchto miestach sa znova premnožili komáre: Ako odplašiť nepríjemný hmyz? Zaberie hudba aj správny výber repelentu

Sezóna komárov sa začala. V okolí Bratislavy zaznamenali nadlimitné hodnoty výskytu lariev komárov. Vedeli ste, že bojovať proti dotieravému hmyzu môžete i konkrétnou hudbou?

ilustračná fotka. — Foto: TASR/Pavol Zachar, Instagram/capriclearoriginal

BRATISLAVA 7. júla – S príchodom leta sa takpovediac otvorili dvere aj pre komáre. Napriek jeho drobnej dispozícii ide o hmyz, ktorý dokáže mnohým intenzívne znepríjemňovať nejednu noc, o to viac, ak sa premnoží.

V Bratislave žije niekoľko desiatok druhov komárov. „Problémové sú len druhy liahnuce sa v inundáciách po povodniach. Je to druh, na ktorý sa zameriavame a vďaka našim zásahom je situácia pri Dunaji či Morave zásadne lepšia ako v predošlých sezónach,“ informovala Dobré noviny hovorkyňa mesta Bratislava Katarína Rajčanová.

Vykonali 14 zásahov

Len v Bratislave podľa slov Rajčanovej vykonali 14 zásahov v lokalitách, kde zaznamenali nadlimitné hodnoty výskytu lariev komárov - Devín, Rača Malé Krasňany, Rusovce (vybrané lokality), mláky pod Prístavným mostom, Ovsište v oblasti konečnej zastávky MHD, alúvium Moravy, Petržalka pri V. Zemníku, Záhorská Bystrica (vybrané lokality) či Lamač.

Zvýšený počet komárov v okolí lesov

„Okrem tejto najvýznamnejšej skupiny komárov sa ale najmä po intenzívnych hodinových/denných zrážkových úhrnoch vyskytli druhy komárov, ktoré sa liahnu v dendrotelmách priamo na stromoch a tiež na malých vodných plochách, ktoré sa nachádzajú v záhradkárskych oblastiach. Aj preto zvýšený výskyt komárov zaznamenali najmä ľudia v blízkosti lesných porastov, nie pri rieke. Tieto druhy komárov nevieme našimi zásahmi podchytiť,“ dodala hovorkyňa.

Cieľom monitoringu a zásahov nie je možná úplná eliminácia lariev, ale zníženie výskytu komárov na znesiteľnejšiu úroveň. „BTI účinne eliminuje larvy komárov, no pre ostatné organizmy nie je škodlivý. Na rozdiel od chemických postrekov tak neohrozuje naše zdravie a nepredstavuje ani záťaž pre životné prostredie. Kým chemické postreky sa aplikujú už na vyliahnuté komáre, BTI pôsobí preventívne na larvy ešte skôr, ako sa z nich komáre vyliahnu. Chemické postreky naviac nie je možné bežne aplikovať v chránených oblastiach, kde sa často liahniská nachádzajú. Vďaka jeho selektívnosti môžeme BTI používať práve na týchto kľúčových miestach a efektívnejšie tak predchádzať premnoženiu komárov,“ informovala Dobré noviny hovorkyňa magistrátu.

Prostriedky na báze BTI sú úspešne využívané napríklad aj v prihraničných oblastiach dolného Rakúska a podľa slov hovorkyne nie je možné úplne eliminovať populáciu komárov.

Vhodná hudba môže komáre odplašiť. Foto: pixabay/Lipso_Kozerga

Situácia je neúnosná, vpichy komárov sú agresívnejšie

Problém zaznamenali aj obce v regióne Záhorského Pomoravia, ktoré žiadajú Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bratislave o zhodnotenie situácie v súvislosti s nadmerným výskytom komárov. V prípade potvrdenia kalamitnej situácie hygienikmi zvažujú samosprávy mimoriadne postreky.

Okrem mesta Stupava, ktoré o žiadosti smerovanej na RÚVZ informovalo na sociálnej sieti, medializoval svoj list hygienikom aj starosta obce Vysoká pri Morave Dušan Dvoran. Tvrdí, že situácia v obci a jej okolí je neúnosná, a to aj v porovnaní s rokom 2019, keď hygienici potvrdili kalamitné premnoženie komárov.

„Ak sme v roku 2019 hovorili o premnožení, tak teraz je to x-násobok,“ píše Dvoran, ktorý uvádza, že v obci nie je prakticky možné sa pohybovať v exteriéri a navyše, vpichy komárov sú agresívnejšie ako po minulé roky. „Aj u miestnych občanov, ktorí sú na to zvyknutí, prichádza k alergickej reakcii, čo doteraz nebolo,“ napísal Dvoran.

Biologický postrek BTI, ktorý realizoval Bratislavský samosprávny kraj (BSK), nemal podľa neho prakticky žiadny účinok. Odporcov plošného chemického postreku upozorňuje na to, že obyvatelia si kupujú "na litre" chemický prípravok, ktorým si striekajú záhrady a dvory. „Množstvo použitej chémie je tak násobne väčšie, ako by to bolo pri plošnom postriekaní aspoň intravilánu obce,“ upozornil.

Problémy s premoženými komármi potvrdil pre TASR aj starosta Záhorskej Vsi Boris Šimkovič. Podľa jeho slov sa v utorok predpoludním na túto tému koná stretnutie starostov 11 obcí v regióne.

Na archívnej snímke postrekovanie proti komárom v obci Kostolište. Foto: TASR/Pavol Zachar

Hudba, ktorá podľa vedcov odplašila komáre

Odplašiť komáre dokáže aj hudba. Skupina medzinárodných vedcov prišla s potešujúcou správou. Konkrétne podľa nich komáže odplaší skladba od amerického producenta Skrillexa s názvom Scary Monsters And Nice Sprites.

Výskum bol zameraný na účinok zvuku na komára tropického. Práve tento druh má na svedomí prenášanie tropických chorôb, ako je napríklad vírus Zika či horúčka dengue. Na celom procese sa podieľali vedci z Malajzie, Indonézie, Thajska či Japonska. Svoje výsledky uverejnili v časopise Acta Tropica. A že sú prekvapivé, to je pravda. Zvuk je totiž pre komáre kľúčovým pre ich prežitie a reprodukciu.

„Nízkofrekvenčné vibrácie pri hmyze podporujú sexuálnu interakciu, zatiaľ čo hluk narušuje vnímanie signálov od rovnakých druhov a hostiteľov,“ uviedli vedci.

A aké boli konkrétne výsledky výskumu? Samičky komárov počas vystavenia tejto skladby boli natoľko očarené, že hostiteľa napadali neskôr a menej ako tie, ktoré dubstepovú hudbu nepočuli. Hudba zapôsobila aj na dospelé jedince komára, ktoré sa počas nej oveľa menej párili.

Ako si vybrať správny repelent?

Komár si svojho hostiteľa vyberá. Priťahuje ho tiež oxid uhličitý v našom dychu, preto uprednostní jedinca so zvýšenou fyzickou aktivitou, keďže produkujú najviac oxidu uhličitého.

Ako bojovať proti komárom? Základom je používať správny repelent. Vyzbrojte sa Dietyltoluamidom (DEET). Táto žltkastá olejovitá kvapalina je najpoužívanejšou aktívnou zložkou v repelentoch. Napriek tomu, že je DEET vnímaný kontroverzne, pre svoje prípadné alergické reakcie, je tento prípravok menej rizikový ako samotné uštipnutie, ktoré môže byť spúšťačom rôznych infekčných ochorení. V ponuke sú aj spreje so zníženou koncentráciou DEET, pričom na odohnanie dotieravého hmyzu postačí 15-30 % koncentrácia.