Ľubomíra Somodiová

Keanu Reeves sa znova ukázal so svojou láskou: Zdá sa, že po 20 rokoch naozaj našiel tú pravú

Keanu Reeves a umelkyňa Alexandra Grant sa na radosť fanúšikov opäť objavili na verejnosti, aj s kolegami na večeri v Berlíne.

Keanu Reeves a Alexandra Grant. — Foto: Youtube/Savage Entertainment

LOS ANGELES 8. júla - Vždy, keď sa obľúbený herec Keanu Reeves objaví na verejnosti so svojou priateľkou, fanúšikovia jasajú. Nie je to totiž obvyklé. Odkedy pred takmer 20 rokmi prišiel pri tragickej nehode o milovanú ženu, Jennifer Syme, žiadna iná pri ňom nebola. Zmenilo sa to až koncom minulého roka, kedy oficiálne priznal vzťah so 47-ročnou umelkyňou Alexandrou Grant. Pred pár dňami sa spolu opäť ukázali v Berlíne, pri príležitosti pripravovaného filmu Matrix 4.

Nový príbeh Nea

Najprv sa objavili spolu na berlínskom letisku Schönefelde, rovnako ako aj ich kolegovia z filmu - herci Jonathan Groff, Carrie-Ann Moss a Neil Patrick Harris. A potom sa vybrali aj na večeru v meste. Veľmi očakávané pokračovanie filmu, kde herec opäť stvárni postavu Nea, sa bude podľa médií nakrúcať práve v Berlíne po tom, čo bola v marci zastavená výroba z dôvodu pandémie. Nakrúcanie v San Franciscu bolo dokončené ešte tesne pred lockdownom v Spojených štátoch amerických.

Začiatkom júna tiež herec priznal, prečo opäť prijal postavu, ktorú si prvýkrát zahral v roku 1999. „Režisérka Lana Wachowski napísala krásny scenár a ten príbeh so mnou jednoducho rezonoval," povedal pre časopis Empire 55-ročný Keanu Reeves. „To je jediný dôvod, prečo to chcem robiť. Opäť pracovať s ňou je úžasné. V príbehu je niekoľko zmysluplných vecí, ktoré je potrebné povedať a z ktorých si môžeme niečo vziať." Pôvodne bola premiéra filmu naplánovaná na máj budúceho roka, no dočkáme sa ho až 1. apríla 2022.





Tragický život vystriedala zmena

Smrť jeho ženy však nie je jediným tragickým momentom v jeho živote a dôvodom, prečo ho roky volali „Sad Keanu“. Keď mal iba tri roky, jeho rodičia sa rozviedli, otca naposledy videl, keď mal 13 rokov a potom sa po ňom zľahla zem. Okolo roku 1991 sa jeho mladšia sestra Kim potýkala s rakovinou a práve on bol tým, ktorý sa o ňu primárne staral. O dva roky neskôr prišiel o svojho najlepšieho priateľa, herca Rivera Phoenixa, ktorý zomrel predávkovaním. Keď sa potom v roku 1998 stretol s Jennifer Syme bol pripravený založiť si rodinu. No na Štedrý deň rok na to o dieťatko prišli, rozišli sa a v apríli roku 2001 len 28-ročná herečka zomrela pri tragickej nehode, keď šoférovala pod vplyvom.

Reeves ešte pred rokmi hovoril: „Chcem sa oženiť. Chcem mať deti. To je na vrchole mojej hory. Najprv však musím na ňu vyšplhať. Urobím to. Dajte mi nejaký čas.“ Potom sa to na čas zmenilo, teraz má však opäť dôvod na radosť a možno aj nové plány.

Priznanie po rokoch

V jednom z rozhovorov priznal, že si veľmi praje spoznať sa s osobou, ktorá bude jeho spriaznenou dušou, Alexandra Grant ňou očividne je. Mnohí fanúšikovia páru však spočiatku nevedeli, že história ich vzťahu je oveľa dlhšia. Po prvý raz sa stretli ešte v roku 2009 a neskôr viac ako 10 rokov spolupracovali. Umelkyňa mala na starosti vizuálnu stránku knihy Happiness and Shadow, ktorú herec napísal. V roku 2017 potom spoločnými silami založili vydavateľskú spoločnosť X Artist´s Books so zameraním na medzižánrové knihy. Obaja sa venujú aj filantropii.

Aj keď sa hercova nová láska narodila v americkom Ohiu, vyrastala na viacerých miestach sveta. Istú dobu žila v Mexiku, neskôr v Španielsku a Francúzsku. Vypestovala si tak lásku k jazykom, ktorú využíva aj vo svojich dielach, v ktorých je možné často vidieť napríklad aj písané slovo. Ako umelkyňa má široké zameranie. Vyrába sochy, kreslí, maľuje a vytvára videá. Svoj talent využíva na dobročinné účely. V roku 2008 založila projekt grantLOVE, vďaka ktorému sa predávajú originálne umelecké diela na podporu iných umeleckých projektov a neziskových organizácií.

Grant prvýkrát prehovorila o vzťahu s Reevesom v marci tohto roka v rozhovore pre Vogue. Zdôraznila najmä, že ju prekvapila pozornosť, ktorú dostala, keď sa verejne priznali k ich vzťahu. „Myslím si, že mi každý jeden človek, ktorého poznám, v ten prvý novembrový týždeň zavolal, je to fascinujúce,“ povedala. V rozhovore sa nevyhla ani otázke, či je manželstvo niečo, čo by mohla predvídať pre seba v budúcnosti. „Možno nad pohárom vína... by som vám to rada povedala,“ žartovala. „Láska na každej úrovni je pre moju identitu nesmierne dôležitá. Ako je možné vyhnúť sa tomu? Neverím, že izolácia je správnou cestou. Mám také obdobie, keď tvorím ako maliarka, ale hlboko si vážim skúsenosť bytia vo vzťahu.“