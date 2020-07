TASR

Dnes o 12:09 čítanie na minútu 0 zdieľaní Z Bratislavy sa dostanete už aj do ďalších obľúbených miest. Dnes odlietajú prví cestujúci

Informovala o tom v utorok hovorkyňa letiska Veronika Ševčíková.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Jaroslav Novák

Bratislava 7. júla (TASR) - Z bratislavského Letiska M. R. Štefánika v utorok odlietajú prví cestujúci na Malorku a Korfu. Informovala o tom v utorok hovorkyňa letiska Veronika Ševčíková.

Po zákaze civilných letov pre zabránenie šíreniu nového koronavírusu a prvýkrát počas letného letového poriadku v utorok odleteli z bratislavského letiska prví cestujúci na španielsky ostrov Malorka. „Podvečer sa spustí aj pravidelná letná linka na grécky ostrov Korfu. Na Korfu navyše dopravca Ryanair zvýšil frekvenciu letov z minuloročného letu raz týždenne na dva lety týždenne,“ dodala Ševčíková.

Lety do destinácie Palma de Mallorca a z nej sú v pláne dvakrát týždenne – v utorky a soboty. „Na Korfu sa bude lietať z Bratislavy okrem utorka aj vo štvrtok,“ podotkla Ševčíková.

Ako upozornila hovorkyňa letiska, pred odletom do Grécka, či už na Korfu, alebo do Solúna, je potrebné najneskôr 48 hodín pred odletom vyplniť online dotazník na webovej stránke travel.gov.gr.

Letisko dodalo, že od stredy (8. 7.) spustí dopravca Ryanair aj pravidelnú linku do írskeho Dublinu a z neho.

V súčasnosti je možné letieť z Bratislavy pravidelnými letmi do deviatich destinácií - Pafos, Malorka, Malaga, Korfu, Solún, Dublin, Alghero, Burgas, Sofia. Let do Sofie a z nej zabezpečuje dopravca Wizz Air, ostatné lety dopravca Ryanair.