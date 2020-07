Monika Hanigovská

Dnes o 16:09 čítanie na minútu 0 zdieľaní VIDEO: Po Humennom sa prechádzajú bobry so zlomeným srdcom. Ako sa tam dostali?

Pozrite si prechádzku bobrov v uliciach mesta, na námestí aj pri kostole. Bobrom hľadajúcim lásku sa snažia pomôcť aj obyvatelia mesta.

Nejeden Humenčan je v týchto dňoch svedkom takéhoto zvláštneho zvieracieho výjavu. — Foto: reprofoto/noviny.sk

HUMENNÉ 7. júla – Nejeden Humenčan je v týchto dňoch svedkom zvláštneho výjavu. V týchto dňoch môžu obyvatelia mesta na východe občas vidieť bobrov, ktorí sa vybrali na prechádzku po meste. Noví zvierací obyvatelia opustili rodiny a snažia sa nájsť si partnera.

Hľadajú si partnera a migrujú

„Jedince, ktoré pomáhali s výchovou, opúšťajú materskú rodinu a hľadajú si partnera a migrujú. Keď migrujú dole alebo hore vodným tokom, narážajú na prekážku a nevedia ju obísť,“ vysvetlil odborník z CHKO Východné Karpaty Martin Šepeľa pre Noviny.sk.

Problém však nastáva, keď zvieratá narazia na hať a vyjdú na breh, lebo sa ju snažia obísť. V takomto prípade sa bobor zatúla do mesta. „Ľudia sú prekvapení, že je bobor v meste. On keď vojde do mesta, snaží sa dostať k vodnému toku, nemôže prejsť a zamotá sa,“ doplnil Šepeľa.

Dokážu zmiasť, sú neoceniteľné

Ohľaduplní občania ich prechádzky nahlasujú, a tak im zabezpečia ochranu. „Okamžite je vyslaná hliadka na miesto, aby zabezpečila ochranu, ide o chráneného živočícha. Zároveň kontaktujeme štátnu ochranu prírody,“ tvrdí náčelník mestskej polície Humenné Marián Zub.

Ako dodal Šepeľa, bobor vodný dokáže svojím zjavom zmiasť nejedného pozorovateľa. „Pôsobí nemotorne, ťarbavo, ale vie sa aj brániť, odskočiť a nepríjemne uhryznúť. Keď hlodá stromy, tak môže aj odcviknúť prsty,“ podotkol odborník.

Sú to však aj veľkí pomocníci. Spomaľujú totiž vodný tok a v krajine zadržiavaju vodu. „Bobor je dôležitou zložkou, ktorá sa do našej krajiny, hlavne na severovýchode, vracia. V minulosti u nás bobor nebol, boli údaje, že len sem-tam preniká," uzavrel.