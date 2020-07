Ľubomíra Somodiová

Dnes o 14:09 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Ich vzťahu nik neveril, no Beckhamovci oslávili už 21. výročie svadby. Prezradili, v čom sa skrýva ich tajomstvo

Módna návrhárka a slávny futbalista sú manželmi už vyše dve dekády, majú spolu 4 deti a patria medzi najúspešnejšie rodinné značky na svete.

— Foto: Instragram/davidbeckham, victoriabeckham

MIAMI 7. júla - Kto by ich nepoznal. Victoria a David Beckhamovci patria k najstabilnejším párom šoubiznisu a nedávno oslávili 21. výročie svadby. Hoci bývala „spajska“ a dnes úspešná módna návrhárka a bývalý anglický futbalista roky plnia stránky médií, o ich súkromí sa vie iba málo. Victoria však urobila výnimku a prezradila niekoľko zásad, ktoré podľa nej utužujú ich manželstvo.

Láska na prvý pohľad

Spoznali sa v roku 1997, v čase, kedy obaja prežívali najväčšiu slávu. Len 23-ročná Victoria hviezdila ako Posh Spice v britskej skupine Spice Girls a o rok mladší David hral za úspešný futbalový tím Manchester United. „Pred 23 rokmi som sedel s Garym Nevillom (vtedajším spoluhráčom, pozn. red.) v izbe a v televízii išiel ich videoklip k piesni Say You'll Be There. Povedal som mu: ´Oh, páči sa mi tá v tom čiernom „mačacom“ modeli.´ Kto by si bol vtedy pomyslel, že po všetkých tých rokoch budeme sláviť 21. výročie svadby a bude mať spolu 4 najúžasnejšie deti. Ďakujem ti a prajem všetko najlepšie k výročiu,“ zaspomínal si slávny futbalista na svojom instagramovom profile na moment, kedy tiež vyriekol: „Toto je dievča, ktoré si raz vezmem.“

Vyznanie k tejto udalosti pridala aj Victoria. „Nemôžem uveriť, že je to už 21 rokov, čo sme si povedali „áno“. Štyri deti, štyria psi, veľa smiechu a každý deň ťa milujem viac a viac.“

Stretli sa krátko po tom. „Prišla sa pozrieť na môj zápas v Londýne so svojím manažérom a jednou z ďalších Spice Girls, Sporty Spice,“ povedal v rozhovore so známym moderátorom a kamarátom Jimmy Fallonom. Ako dodal, nemal možnosť s ňou v ten deň hovoriť, tak ju pozval na ďalší zápas. „Mala pár drinkov, preto som sa rozhodol: Prečo nie? Pokúsim sa získať jej číslo. Hovorili sme asi hodinu v hale hráčov. A keďže v ten deň išla vlakom, napísala mi svoje číslo na tento lístok. Dodnes ho mám.“

Ich vzťahu nikto nedával veľké nádeje. No po dvoch rokoch, štyri mesiace po narodení prvého syna Brooklyna, sa na zámku Luttrellstown neďaleko Dublinu zobrali. Pár zostal silný a oddaný dodnes. Aj napriek obvineniam z roku 2003, že David bol manželke neverný s asistentkou Rebeccou Loos, mnohým rečiam o ich rozvode či finančných problémoch Victoriinej značky. V roku 2017 prominentný pár dokonca obnovil svoj svadobný sľub. Na rozdiel od veľkolepého svadobného ceremoniálu za 1,5 milióna libier to tentoraz poňali skromne, len za prítomnosti pár hostí.

Humor, čas pre seba aj tvrdá práca

A čomu teda vďačia za šťastné manželstvo? Toto sú ich rady. Victoria v rozhovore pre Vogue prezradila, že k dlhému a úspešnému manželstvu im dopomáha to, že zažívajú spolu veľa zábavy. Priznala, že ak by bola naozaj taká vážna, ako vyzerá na niektorých paparazzi fotografiách, jej deti by neboli také šťastné, aké sú, a určite by už nebola dávno vydatá.

V ďalších rozhovoroch tiež uviedla, že podľa nej je dôležité, aby si partneri vždy vedeli vyhradiť chvíľu času len pre seba, aj keď veľa cestujú a sú zaneprázdnení. Beckhamovci občas zájdu na romantickú večeru, prechádzku či jazdu na bicykli o čom svedčia aj ich zdieľané fotky. „David a ja si vážime, že každý z nás je zaneprázdnený prácou, ale telefóny vieme odložiť a niekedy sa len rozprávame,“ povedala pre ELLE.

David zase hovorí o tom, že manželský život je aj o „tvrdej práci“. Dodal, že často prechádzajú zložitými situáciami, ktoré musia prekonať, aby ich manželstvo fungovalo. „Aby sme mohli byť manželmi takú dlhú dobu, je to naozaj tvrdá práca. Znášanie ťažkých situácií, napríklad keď sme ďaleko od seba - robí manželstvo funkčným,“ povedal David pre The Sunday Project. Victoria s ním súhlasí. Obaja si dávajú záležať na vzájomnom porozumení a podpore jeden druhého.

Pre Beckhamovcov sú prioritou ich deti - synovia Brooklyn (21), Romeo (17), Cruz (15) a dcérka Harper (8). Na ich výchove sa podieľajú rovným dielom. Keď je svetoznáma návrhárka preč, David varí a pripravuje deti do školy. Obaja priznávajú, že sú prísnymi rodičmi.