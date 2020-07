TASR

Dnes o 16:28 čítanie na minútu 0 zdieľaní Premiér chce „verejnú lustráciu“ kandidátov na prednostov okresných úradov

Kandidátov na prednostov okresných úradov (OÚ) bude môcť zhodnotiť aj verejnosť, vyzval ju na to premiér Igor Matovič (OĽaNO).

Na snímke premiér SR Igor Matovič (OĽaNO) — Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 6. júla (TASR) - Kandidátov na prednostov okresných úradov (OÚ) bude môcť zhodnotiť aj verejnosť, vyzval ju na to premiér Igor Matovič (OĽaNO). Nazval to „verejnou lustráciou“, nominantov nájdu ľudia na špeciálnom webe.

Dodal, že obsadzovať sa bude 72 miest prednostov, OĽaNO už vo svojom „predvýbere“ zostavilo 70 mien. Na zasadnutí vlády budúci týždeň by mohli podľa premiéra schváliť väčšinu nominácií. Verejnosť sa môže k nominantom vyjadriť do 10. júla.

Chce odpolitizovať štátnu správu

Premiér na pondelkovej tlačovej konferencii zopakoval, že sa začína odpolitizovanie štátnej správy a jej sprofesionalizovanie. Politicky nominovaný bude len šéf úradu, ostatní úradníci sa budú podľa neho vyberať podľa odbornosti. Nominantov na šéfov OÚ bude môcť posúdiť aj verejnosť.

„Chcel by som poprosiť ľudí o pomoc, aby na webovej stránke prednostovia.sk, kde nájdu všetkých kandidátov vybraných do okresných úradov po Slovensku, aby v prípade, že majú akékoľvek vedomosti o nejakých skutkoch v minulosti týchto ľudí, najmä ide o morálne prešľapy z minulosti, aby nám na tejto stránke dali vedieť, aby sme sa vyhli prípadným problémom,“ povedal Matovič. Nazval to „verejnou lustráciou“.

Vybrali ľudí, na ktorých sa vraj dá spoľahnúť

Predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš uviedol, že spolu s poslancami a členmi hnutia vybrali na tieto posty ľudí, na ktorých sa dá spoľahnúť. Oslovili aj občianskych aktivistov či združenia fungujúce v regiónoch, aby pomohli s výberom.

Zo 70 vybraných nominantov na posty šéfov OÚ má podľa Šipoša „každý ôsmy niečo s OĽaNO“. Na pondelkovej tlačovej konferencii predstavili niekoľkých nominantov na tieto posty.

Ľudia budú môcť podľa Matoviča posúdiť, či sú títo „predvybratí“ ľudia morálne spôsobili vykonávať pozíciu prednostov. S informáciami bude podľa neho konfrontovaný aj samotný kandidát, ak neobstojí, určite ho podľa Matoviča nebudú menovať. Dodal, že keď ktokoľvek z prednostov urobí chybu, dá ho odvolať.