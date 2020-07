TASR

Dnes o 16:11 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Najlepší slovenský futsalista Drahovský sa vrátil do Španielska, upísal sa Santa Colome

Úradujúci najlepší slovenský futsalista Tomáš Drahovský bude po odchode zo Sparty Praha pokračovať v kariére v tíme Catgas Santa Coloma.

Na snímke vľavo Tomáš Drahovský (Slovensko) — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 6. júla (TASR) - Úradujúci najlepší slovenský futsalista Tomáš Drahovský bude po odchode zo Sparty Praha pokračovať v kariére v tíme Catgas Santa Coloma, ktorý v uplynulej sezóne najvyššej španielskej súťaže obsadil 12. miesto. Informáciu priniesol portál futsalslovakia.sk.

„Špekulovalo sa o viacerých tímoch, ale nakoniec prestupujem do Santa Colomy. Medzi hlavné ciele klubu je uspieť v Copa Catalunya a zabojovať o postup do play off. Do Španielska by som mal ísť niekedy v polovici augusta. Čakám ešte na presné informácie a plán prípravy na novú sezónu,“ povedal Drahovský, ktorý pôsobil v Sparte uplynulé dve sezóny. Počas nich sa tešil zo zisku majstrovského titulu a aj z triumfu v národnom pohári. Odohral 63 zápasov, strelil 96 gólov a pridal 92 asistencií.

„Rád by som sa poďakoval za krásne dve sezóny. Myslím si, že sme potešili fanúšikov výkonmi a podarilo sa nám vyhrať titul aj pohár. Predo mnou sú však nové výzvy a posúvam sa ďalej do sveta. Verím, že Sparte sa bude naďalej dariť. Možno o pár rokov sa vrátim a budem pokračovať v etape, ktorá bola úspešná,“ povedal Drahovský, ktorý už v Španielsku pôsobil, keď hrával za Cartagenu. Pamätný je najmä zápas z 3. marca 2018, keď pri výhre 5:2 nastrieľal hetrik do siete FC Barcelona.

V reprezentácii nastúpil na 72 zápasov, strelil 46 gólov. Šesťkrát sa stal najlepším futsalistom Slovenska.