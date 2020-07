Monika Hanigovská

Včera o 20:49 čítanie na minútu 0 zdieľaní Marián si myslel, že stretol v lese niečo mimozemské. Dokonalý kruh sa mu pred očami začal hýbať

Marián mal veľké šťastie. Počas prechádzky v lese sa stal svedkom vzácneho prírodného úkazu.

Pri prechádzke lesom zažil Marián vzácny úkaz. — Foto: reprofoto/noviny.sk, reprofoto Facebook/Márian Lojan

SNINA 6. júla – Obyčajná prechádzka v lese sa pre Mariána zmenila na zážitok, na ktorý asi len tak nezabudne a ktorý len tak niekto počas života neuvidí. O jeho zážitku informuje portál Noviny.sk.

V lese totiž zbadal striebristý a podľa jeho slov dokonalý kruh o priemere približne 40 centimetrov, ktorý sa po chvíľke začal hýbať. Tento úkaz ho na chvíľu znepokojil a myslel si, že nepochádza z našej planéty.

„Prvé, čo ma napadlo bolo, že sú to nejakí mini Marťania, lebo ten kruh ma fakt zaskočil. A zrazu sa to začalo hýbať, prišiel som bližšie a fakt sa to hýbalo," opísal nálezca Marián Lojan pre TV JOJ. Neobyčajný úkaz si nezabudol nahrať na video, ktoré sa dostalo do rúk tým najpovolanejším.

Záhada aj pre vedcov

„Ja sa priznám, že ja som to v živote nevidel,“ uviedol Dušan Žitňan zo Slovenskej akadémie vied. Zvláštny sivý kruh opticky pôsobí tak, že sa na zemi točí. „Rozmerovo to malo približne 40 cm, do pol metra, prekvapilo ma, aké je to veľké,“ dodal nálezca.

„To, čo vidíme na tom videu, je veľmi pravdepodobne priadkovček dubový. Tie húsenice majú veľmi zvláštne správanie. Spoločne vylezú na strom, tam sa napapajú, a potom sa spoločne vrátia," vysvetlil Žitňan.

Nesprávajú sa tak, ako by mali

Väčšina bežných húseníc u nás žije v spoločných hniezdach a za potravou vyliezajú jednotlivo. Tieto však chodievajú všade hromadne. „Tento pán, čo natočil to video, mal pomerne veľké šťastie, lebo vidieť toto v prírode je veľmi zaujímavý, ale aj zriedkavý úkaz, takže sa z tohto treba tešiť,“ pokračuje Žitňan.

Nočný motýľ sa vyskytuje v južnej, no objavuje sa aj v strednej Európe, pričom sa premnožil v Anglicku, kde spôsobil škody. Na Slovensku to však nehrozí. „Tam je to obrovský problém, lebo tam nemá prirodzených nepriateľov, ktorí by dokázali kontrolovať tú populáciu, takže tam dochádza k holožeru dubov. Ale to u nás nehrozí,“ tvrdí Žitňan.