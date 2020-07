TASR

Dnes o 07:00 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Ringo Starr, bubeník legendárnych The Beatles, sa narodil pred 80. rokmi

Ringo Starr, hráč na bicie nástroje a člen najslávnejšej hudobnej skupiny druhej polovice 20. storočia The Beatles jubiluje.

Na snímke bývalý bubeník legendárnej britskej skupiny The Beatles Sir Ringo Starr. — Foto: TASR/AP

Liverpool/Bratislava 6. júla (TASR) – Ringo Starr, hráč na bicie nástroje a člen najslávnejšej hudobnej skupiny druhej polovice 20. storočia The Beatles jubiluje.

Richard Starkey, tak znie jeho civilné meno, sa narodil v Liverpoole pred 80. rokmi - 7. júla 1940. Meno dostal po otcovi, pekárskom robotníkovi, ktorý ale rodinu opustil, keď mal tri roky. Matka pracovala ako servírka, takže väčšinu času trávil u babičiek alebo u susedov.

S bicími sa zoznámil v detskom sanatóriu

V prvom ročníku strednej školy ochorel na zápal pohrudnice a dva roky sa liečil v detskom sanatóriu. Tam si s ústavným orchestrom prvýkrát vyskúšal bicie nástroje. Po návrate odišiel zo strednej školy a prijali ho za stolárskeho učňa.

Zľava hore po smere hodinových ručičiek: Paul McCartney, Ringo Starr, John Lennon, a George Harrison Foto: TASR/AP/Robert Freeman-Copyright Apple Corps Ltd.

Ringo Starr so svojou skupinou All Starr Band Foto: TASR/AP

Viac ako práca v stolárskej dielni ho však zaujímala hudba. V roku 1959 sa stal členom skupiny Rorry Storm & Hurricanes, s ktorou odohral 25. marca toho istého roku prvý koncert.

Liverpoolský hudobný dvojtýždenník Mersey Beat priniesol 3. augusta 1962 správu, že skupina Beatles mení bubeníka. Niekoľko dní potom, 18. augusta vymenil Pete Besta za bicími Ringo Starr. Necelý mesiac nato, 11. septembra už nahral Ringo Starr v štúdiu na Abbey Road prvý singel Love Me Do.

Producent mu pôvodne nedôveroval

Producent George Martin, ktorý bol aj hudobným režisérom, však príliš nedôveroval novému bubeníkovi, lebo v skupine nebol ani mesiac, a preto pozval na nahrávanie aj štúdiového bubeníka Andyho Whitea.

Pri nahrávaní sa obidvaja striedali, pričom nahrali sedemnásť verzií tejto piesne. Na singel vybral producent Martin tú, na ktorej bubnoval Ringo Starr. Prvý singel vyšiel 5. októbra 1962 a v hitparáde sa dostal na 17. miesto.

V Beatles najmladší, no zároveň najstarší

Ringo Starr bol v skupine Beatles služobne najmladším, ale vekovo najstarším. V závere éry Beatles, keď už každý z členov skupiny pomýšľal skôr na sólové projekty, sa venoval aj filmu. Napríklad si zahral po boku Petra Sellersa v komédii Magic Christian. Diváci ho mohli vidieť celkove v šestnástich filmoch.

Na archívnej snímke členovia The Beatles. Zľava: John Lennon, Ringo Starr, Paul McCartney a George Harrison. Foto: TASR/AP

Slávna éra skupiny Beatles sa skončila v apríli 1970. Ringovi Starrovi trvalo viac ako rok, kým prišiel s vlastným sólovým hitom. V júni 1971 sa do rebríčkov dostala jeho skladba s názvom It Don‘t Come Easy.

Úspešná sólová kapela

Účinkoval na koncerte pre Bangladéš, ktorý zorganizoval v New Yorku 1. augusta 1971 George Harrison. V novembri 1973 bodovala v hitparádach jeho ďalšia úspešná skladba Photograph. V Spojených štátoch viedla hitparádu, doma na ostrovoch sa dostala na ôsme miesto.

Prvý sólový album Sentimental Journey vydal Ringo Starr v marci 1970, hneď v októbri pridal druhý Beaucoups Of Blues. V januári 1974 viedol americký singlový rebríček druhýkrát, so skladbou You‘re Sixteen, v Británii dosiahla 3. miesto. Zborové vokály v tejto piesni mu naspievali Paul McCartney a americký spevák Harry Nilsson, ktorý sa preslávil hitom Without You.

Od roku 1974 striedal Ringo Starr pravidelne nahrávacie a filmové štúdiá. Spolu s bývalými členmi skupiny Beatles Paulom Mc Cartneym a Georgeom Harrisonom zahral 19. mája 1979 na svadbe Erica Claptona. 20. januára 1988 sa s Georgeom Harrisonom a Yoko Ono zúčastnil na recepcii pri uvedení skupiny Beatles do Rock and rollovej siene slávy.

All Starr Band

V roku 1989 založil skupinu All Starr Band, s ktorou nahráva a koncertuje. Na svojom konte má dvadsať albumov – najnovší vydal pod názvom What‘s My Name v októbri 2019. K diskografii patrí aj päť kompilačných albumov. V americkej singlovej TOP 40 hitparáde mal desať skladieb, v domácej päť.

Dvakrát koncertoval s kapelou aj v Kongresovom centre v Prahe - 29. júna 2011 a 19. júna 2018.

Ringo Starr s replikou svojej novej hviezdy na hollywoodskom Chodníku slávy. Foto: TASR/AP

V roku 2015 uviedli Ringa Starra, životným mottom ktorého „Peace and Love“ („Mier a láska“) ako sólového interpreta druhýkrát do Rock and rollovej siene slávy. O tri roky neskôr, v marci 2018 si od princa Williama prevzal v Buckinghamskom paláci rytiersky titul.