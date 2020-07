TASR

Pekarík sa už zotavil zo zranenia a chystá sa na ďalšiu sezónu v Herthe

Slovenský futbalový reprezentant Peter Pekarík je už po zranení opäť stopercentne fit.

Na archívnej snímke z 3. júla 2019 futbalisti Herthy Berlín Peter Pekarík (vpravo) a Niklas Stark — Foto: TASR/AP

Berlín 6. júla (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Peter Pekarík je už po zranení opäť stopercentne fit. Na dovolenke si plní individuálny tréningový program z klubu a pripravuje sa na nasledujúcu sezónu, v ktorej si bude po predĺžení kontraktu naďalej obliekať dres Herthy Berlín.

Tridsaťtriročný pravý obranca nedávno podpísal nový kontrakt do 30. júna 2021: „Pre mňa osobne znamená predĺženie zmluvy s Herthou veľmi veľa. Bude to už moja deviata sezóna v klube a celkovo dvanásta v nemeckej Bundeslige. Veľmi si vážim postoj a veľký záujem Herthy, aby som v nej pokračoval aj v nasledujúcej sezóne. Pri podpisovaní novej zmluvy sa športový riaditeľ vyjadril, že pokiaľ budem fit a budem naďalej prínosom pre mužstvo, tak si vie predstaviť opäť ďalšie predĺženie aj po vypršaní tohto kontraktu. Teším sa, že moja modro-biela cesta sa nekončí.“

Malé svalové natiahnutie

Po reštarte najvyššej nemeckej súťaže odohral až do zranenia v súboji predposledného kola s Leverkusenom plnú minutáž. „Išlo našťastie len o veľmi malé svalové natiahnutie. Chcel som nastúpiť aj na posledný duel ligy, ktorý sme odohrali v Mönchengladbachu (1:2), ale nakoniec som dal na odporúčania klubového doktora, ktorý si prial, aby sme nešli do väčšieho rizika. V posledných troch stretnutiach ligy nám totiž pre zranenia chýbalo až desať hráčov. Aj kondičný tréner sa vyjadril, že vzhľadom na takú dlhú pauzu zapríčinenou koronavírusom, nahustený program bundesligových zápasov a neustále cestovanie, sú takéto zranenia úplne bežné,“ povedal Pekarík pre oficiálnu stránku Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Po turbulentnej sezóne spokojnosť

Berlínčania obsadili v tabuľke desiate miesto. „Vzhľadom na to, akú dlhú a turbulentnú sezónu sme zažili, povedalo vedenie i s trénerom, že s konečným postavením Herthy v tabuľke vládne spokojnosť. Pred reštartom súťaže sa naše mužstvo bilo o bundesligovú príslušnosť. Po obnovení ligy sa nám podarilo uhrať pokojný stred tabuľky a splniť aj bodový cieľ mužstva, ktorý bol minimálne 40 bodov. Našich fanúšikov veľmi potešil aj fakt, že sme sa v konečnej tabuľke umiestnili lepšie ako najväčší rivali Union Berlín a Schalke 04," povedal Pekarík.

Slovenského futbalistu v ročníku viedli až štyria tréneri - Ante Čovič, Jürgen Klinsmann, Alexander Nouri a Bruno Labbadia: „Aj z toho pohľadu to bola naozaj veľmi špecifická sezóna, akú som v mojej doterajšej kariére ešte nezažil. Samozrejme, že takéto zmeny by zanechali stopy na každom mužstve. Bolo to ťažké obdobie Herthy, a aj preto si veľmi vážime, že sme sezónu nakoniec dotiahli k spokojnosti vedenia klubu a aj našich fanúšikov.“