Dnes o 12:39 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Svetová zápasnícka federácia určila dejiská šampionátov. MS 2020 bude hostiť Belehrad

Ilustračné foto — Foto: TASR/DUNA/MTI/Szilard Koszticsak

Belehrad 6. júla (TASR) - Majstrovstvá sveta v zápasení sa uskutočnia tento rok v Belehrade. Srbská metropola bude hostiť šampionát vo voľnom i grécko-rímskom štýle od 12. do 20. decembra 2020.

Pôvodne sa v olympijskom roku nemali MS konať, ale po odklade OH v Tokiu na budúci rok rozhodol výkonný výbor Svetovej zápasníckej federácie (UWW) o ich organizovaní v závere tohto roka.

Snaha znížiť riziko nákazy

Belehrad bude v skoršom decembrovom termíne hostiť aj juniorské MS (4.-10. decembra). Dôvod združenia oboch MS do jedného mesta je snaha znížiť riziko nákazy koronavírusom a lepšia kontrola a bezpečnosť účastníkov.

Exekutíva UWW takisto rozhodla o dejiskách a termínoch konania ďalších šampionátov. MS do 23 rokov sa uskutočnia 23.-29. novembra vo fínskom Tampere, juniorské ME budú 19.-25. októbra v Skopje v Severnom Macedónsku a ME kadetov sa budú konať 5.-11. októbra v zatiaľ neurčenom meste.

Nie všetky dátumy sú známe

Ako informoval web UWW, usporiadatelia šampionátov budú musieť zabezpečiť potrebné hygienické opatrenia a bezpečnosť všetkých účastníkov. Detailné inštrukcie vypracujú pre organizátorov príslušné komisie svetovej federácie.

UWW predtým z dôvodu pandémie koronavírusu zrušila, respektíve odložila všetky medzinárodné podujatia, ktoré sa mali konať do 31. augusta 2020. Zatiaľ nie je známe, kedy sa uskutočnia zrušené turnaje kvalifikácie OH 2020.