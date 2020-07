TASR

Dnes o 08:27 čítanie na minútu 0 zdieľaní Lobotkov Neapol zdolal AS Rím, Kuckov gól Parme k bodom nepomohol

Futbalistom FC Parmy v nedeľnom domácom súboji 30. kola talianskej Serie A s Fiorentinou nestačil ani gól slovenského stredopoliara Juraja Kucku a prehrali 1:2.

Juraj Kucka (vpravo) z Parmy a Germán Pezzella z Fiorentiny — Foto: TASR/AP

Rím 5. júla (TASR) - Futbalistom FC Parmy v nedeľnom domácom súboji 30. kola talianskej Serie A s Fiorentinou nestačil ani gól slovenského stredopoliara Juraja Kucku a prehrali 1:2. Hostia viedli 2:0, keď dva góly z pokutových kopov dosiahol Čiľan Erick Pulgar. Aj Kucka sa presadil z bieleho bodu a strelil už piaty ligový gól v tejto sezóne.

SSC Neapol zvíťazil vo večernom zápase na svojom štadióne nad AS Rím 2:1, v tabuľke sa bodovo dotiahol na svojho súpera, no má horšie skóre a patrí mu šiesta priečka. Domácich poslal do vedenia v 55. minúte Jose Callejon, ktorý si nabehol na center Mária Ruia.

O päť minúte neskôr vyrovnal prízemnou strelou z 20 metrov Henrich Mchitarjan, no v 82. minúte rozhodol o triumfe Neapola zatočenou strelou z uhla Lorenzo Insignie. Slovenský reprezentačný stredopoliar v drese domácich Stanislav Lobotka sa dostal na ihrisko v 70. minúte. Rimania prehrali tretí zápas v sérii.

Prekvapujúca prehra Interu

Futbalisti Interu Miláno prehrali v prvom nedeľňajšom zápase na San Sire s Bolognou 1:2. Domáci síce viedli po prvom polčase 1:0, keď sa presadil belgický útočník Romelu Lukaku, ale hostia dali v druhom dejstve dva góly vďaka Musovi Juwarovi z Gambie a jeho krajanovi Musovi Barrowovi.

Inter bez suspendovaného slovenského obrancu Milana Škriniara mohol v 62. minúte zvýšiť z penalty, ale Argentínčan Lautaro Martinez ju nepremenil. Hostia ešte krátko predtým prišli o vylúčeného Roberta Soriana.

V 74. minúte Juwara tvrdou strelou k pravej tyči vyrovnal. Krátko potom dostal červenú kartu aj domáci Alessandro Bastoni a o tri minúty ďalšou tvrdou strelou rozhodol o triumfe hostí Barrow. Bologna poskočila na deviate miesto, Inter zostal tretí a na druhé Lazio stráca štyri body.

Osem triumfov Atalanty za sebou

Brescia doma zdolala Hellas Verona 2:0, v jej drese odohral celý zápas slovenský stredopoliar Nikolas Špalek a videl žltú kartu. Brescia sa odpútala z posledného miesta tabuľky, je 19. a osem kôl pred koncom stráca na záchranu sedem bodov.

Atalanta Bergamo zvíťazila na pôde Cagliari 1:0 a triumfovala v lige už vo ôsmom súboji za sebou. Poistila si tak štvrté miesto zaručujúce miestenku v skupine Ligy majstrov 2020/2021.