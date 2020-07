TASR

Slovan na víťaznej vlne: Kozáka potešili Ratao aj Trnovský

V tíme panuje pohoda, priestor dostali hráči zo širšieho kádra či rekonvalescenti.

Diváci počas zápasu 4. kola nadstavbovej časti v skupine o titul vo futbalovej Fortuna lige medzi ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce. — Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 5. júla (TASR) - Napriek značným zmenám v základnej zostave si majstrovský Slovan v sobotu na Tehelnom poli bez problémov poradil s futbalistami Michaloviec 4:0 vo 4. kole nadstavby Fortuna ligy.

Výborne sa naladil na stredajšie finále Slovenského pohára - Slovnaft Cupu, v ktorom v domácom prostredí privíta MFK Ružomberok.

V tíme panuje pohoda

Belasí v nadstavbovej skupine o titul vyhrali všetky štyri zápasy, v stredu sa chystajú získať double a v sobotu 11. júla hotujú po domácom derby s Trnavou majstrovské oslavy. V tíme panuje pohoda, priestor dostali hráči zo širšieho kádra či rekonvalescenti ako Aleksandar Čavrič. Zo základu predchádzajúceho duelu v Dunajskej Strede hrali v sobotu od začiatku len David Strelec a Alen Ožbolt.

Kozák má viaceré dôvodov na radosť

Dva góly strelil Rafael Ratao, ktorého tiež v nedávnej minulosti limitovalo zranenie. „Teším sa, že Rafael Ratao sa vrátil po menšom zranení a svojimi gólmi prispel k tímovému úspechu. Aj keď sa mu spočiatku toľko nedarilo, tak preukázal obrovskú snahu aj pri návratoch do defenzívy, čo sa mu neskôr vrátilo. Som rád, že máme ďalšieho zdravého hráča. Ratao získal obrovské sebavedomie, ktoré budeme určite potrebovať. Čo sa týka debutanta Martina Trnovského, tak mužstvo mu veľmi pomohlo a to, čo mal vyriešiť, bez problémov vyriešil. Veľmi sa z neho teším, raz z neho bude veľmi kvalitný brankár. Vladimír Weiss mal menšie zdravotné problémy, pre ktoré napokon nezasiahol do dnešného zápasu. Trápila ho achilovka, preto netrénoval s mužstvom. Jeho štart vo finále pohára je nateraz otázny, uvidíme, ako sa vyvinie zdravotný stav,“ povedal na pozápasovej tlačovej konferencii tréner domácich Ján Kozák ml.

Španiel Nono nastúpil premiérovo

Keďže kapitán Vasil Božikov dostal voľno, premiérovo s kapitánskou páskou nastúpil Španiel Nono, ktorý súpera gólovo načal v 40. minúte. Naviedol si loptu na os ihriska a vyslal strelu k pravej žrdi. Lopta pred brankárom ešte poskočila a zapadla do siete. „Často takéto strely skúšam na tréningu, pretože viem, že sú nepríjemné pre brankárov. Lopta pred nimi môže skočiť či náhle zmeniť smer. Dnes som mal aj trochu šťastia, išiel som mu však naproti,“ povedal pre klubový web Nono, ktorý si veľmi cení príležitosť byť na chvíľu kapitánom: „Vážim si dôveru. Možnosť mať na rukáve kapitánsku pásku vnímam ako česť a poctu. Už som v Slovane určitý čas a vždy sa snažím pre klub odviesť maximum. Som veľmi šťastný a hrdý, že som dostal takúto dôveru.“

Bilancia Slovana po reštarte je stopercentná – 4 ligové a 2 pohárové víťazstvá. Celková séria víťazstiev v lige je sedem zápasov za sebou.

„Vysoké víťazstvo nám pred finále určite pomôže a ešte zvýši našu sebadôveru. Vo finále nás však čaká veľmi ťažký zápas, spomienky na posledné vzájomné súboje s Ružomberkom sú stále živé. Preto budeme potrebovať ľudí na tribúnach. Hrá sa na Tehelnom poli, verím, že nám fanúšikovia vytvoria domácu atmosféru,“ uviedol Nono.