Spartak Trnava zvíťazil nad MFK Ružomberok 2:0, výhrou sa dostal pred súpera

Trnava 4. júla (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava zvíťazili v sobotňajšom domácom zápase 4. kola nadstavbovej skupiny o titul Fortuna ligy nad MFK Ružomberok 2:0.

Zverenci Mariána Šarmíra sa vďaka tomu dostali na štvrté miesto tabuľky pred Ružomberok a Michalovce.

Ešte pred zápasom zagratulovali končiacemu rozhodcovi

Pred stretnutím domáci zagratulovali končiacemu rozhodcovi Pavlíkovi. Od začiatku zápasu sa domáci proti finalistovi Slovnaft Cupu snažili získať územnú prevahu. V 10. minúte vyboxoval brankár Macík nebezpečnú loptu smerujúcu do šestnástky, v 18. a 20. minúte po nebezpečných centroch z pravej strany dvakrát nezakončil Sobczyk.

V 23. minúte posúdil rozhodca zákrok na Sobczyka ako nedovolený a z nariadenej jedenástky Vukojevič iba obtrel loptu o ľavú žrď. O 5 minút neskôr si domáci zahodenú penaltu vynahradili, keď Tzandaris napriahol z 20 m a lopta skončila v pravom hornom rohu Macíkovej brány. Gól domácich upokojil a iniciatívu prebrali hostia, ich umenie sa však končilo pred šestnástkou.

V 45. minúte zahrali Ružomberčania Daliborom Takáčom priamy kop z ľavej strany a mladý trnavský brankár Dominik Takáč ju skvele vyboxoval.

V druhom polčase prevažovali Ružomberčania

V druhom polčase mali od začiatku územnú prevahu Ružomberčania a po zaváhaní trnavskej obrany bol blízko k vyrovnaniu Regáli, ktorý však netrafil bránu. V 66. minúte po prihrávke Yusufa nepresne zakončil Gamboš. V 78. minúte po prihrávke Gamboša prestrelil bránu Tešija. O výsledku sa definitívne rozhodlo štyri minúty pred koncom, keď sa do úniku dostal Tešija a na dvakrát prekonal Macíka.

FC Spartak Trnava - MFK Ružomberok 2:0 (1:0)

Góly: 28. Tzandaris, 86. Tešija. Rozhodovali: Pavlík – Žákech, Jekkel, ŽK: bez kariet, 1527 divákov.

Trnava: Dominik Takáč – Turňa, Anthony, Moenza - Tešija, Tzandaris - Cabral (66. Sekera), Gamboš, Yao - Sobczyk (71. Benovič), Vukojevič (64. Yusuf)

Ružomberok: Macík – Čurma, Mrva, Twardzik – Kojnok (70. Almási), Dalibor Takáč (75. Kochan), Filinský, Kmeť (54. Brenkus), Mojžiš - Ďungel, Regáli

Hlasy trénerov

Maroš Šarmír, tréner Trnavy: „Najmä v prvom polčase sme mali vstup veľmi dobrý, boli sme solídni na lopte. Šancí bolo, žiaľ, pomenej. Penalta a pekný gól Tzandarisa boli v poriadku, za to mužstvo po dlhšom čase chválim. Nespokojný som však zase s druhým polčasom. Neviem, kde nechávajú chalani myšlienky. Silou vôle a tímovosti sme to nakoniec dotiahli do úspešného konca, za čo má mančaft odo mňa pochvalu. Takýchto zápasov by malo byť z našej strany oveľa viac.“

Ján Haspra, tréner Ružomberka: „Prvý polčas ma Trnava veľmi prekvapila. Domáci hrali dobre, verili si, boli plní chuti, odvahy, prevýšili nás v osobných súbojoch, behavosti, prístupe k zápasu. Zaslúžene sa ujali vedenia, ešte predtým zahodili pokutový kop, čo by nás malo nakopnúť. Paradoxne, inkasovali sme a prehrávali sme. Cez polčas sme si niečo povedali, po zmene strán to bolo lepšie, začínali sme mať prevahu aj šance. Keď sa tlak stupňoval, prišlo zranenie hráča a odvtedy to bolo rozkúskované a už sme sa nevedeli do stretnutia vrátiť. Snažili sme sa ešte zvrátiť výsledok, ale nepodarilo sa nám to a súper zvýšil z protiútoku na 2:0. Víťazstvo Trnavy je z celkového pohľadu plne zaslúžené.“