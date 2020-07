TASR

Dnes o 11:52 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Dunajská Streda zdolala Žilinu 2:0 a udržala si šancu na druhé miesto

Na Žilinu stráca tím zo Žitného ostrova už len jeden bod, na budúcu sobotu nastúpi DAC v Ružomberku a MŠK hrá pod Dubňom proti Michalovciam.

Na snímke fanúšikovia DAC Dunajská Streda. — Foto: TASR/Jakub Kotian

Dunajská Streda 4. júla (TASR) - V sobotňajšom stretnutí 4. kola Fortuna ligy v nadstavbovej skupine o titul zvíťazil domáci FC DAC 1904 Dunajská Streda nad MŠK Žilina 2:0 a udržal si šancu na druhé miesto.

Zápas sa divákom páčil, hral sa obojstranne útočný futbal

Domáci sa od úvodu pustili do svojho súpera. V 7. minúte Divkovič vysunul Kalmára, ktorý poslal loptu mierne nad bránku. O minútu neskôr sa Iľko prepracoval do šestnástky z pravej strany, jeho prihrávka pred bránku ale nenašla adresáta. V 16. minúte dostal prihrávku z ľavej strany Ďuriš, ktorý z hranice pokutového územia mieril vedľa. V 23. minúte Blackmanov center z pravej strany tečoval hosťujúci obranca, následne Kalmár poslal loptu hlavou tesne nad.

V 26. minúte DAC pritlačil, Blackmanovu prihrávku Balič tečoval k Divkovičovi, ktorého strelu musel Petráš vyraziť. Zápas sa divákom páčil, keďže sa hral obojstranne útočný futbal. V 39. minúte Žilina išla do prečíslenia, Ďuriš na pravej strane nacentroval na Kurminowského, ktorý hlavou prihral Gonovi, ale ten prestrelil bránu. V 42. minúte prišla ďalšia šanca Kalmára, Davisov center však poslal hlavou nad.

Schäfer to ešte skúšal v 90.minúte

V 48. minúte Fábry zahral priamy kop z pravej strany, Sharani hlavou poslal loptu do žrde. V 59. minúte sa DAC ujal vedenia. Divkovič prešiel na pravej strane, prihral pred bránu striedajúcemu Sharanimu, ktorý z otočky poslal loptu do siete – 1:0. Šancu na vyrovnanie mal na nohe Bernát v 66. minúte, ale loptu poslal tesne vedľa Jedličkovej brány. V 70. minúte bolo pred bránou Žiliny opäť horúco, ale pokusy Sharaniho a Kalmára boli zblokované.

V 78. minúte faulovali Schäfera v pokutovom území a nariadenú jedenástku Kalmár premenil – 2:0. V 83. minúte Bernát dostal výbornú prihrávku za obranu, ale zoči-voči brankárovi neuspel, Jedlička jeho pokus zmaril. V 88. minúte Kalmár výbornou prihrávkou vysunul Baliča na pravej strane, ten ale poslal loptu nad. V 90. minúte ešte Schäfer vyskúšal strelu pri brániacom hráčovi, ale Petráš si s ňou poradil.

FC DAC 1904 Dunajská Streda – MŠK Žilina 2:0 (0:0)

Góly: 59. Sharani, 78. Kalmár (z 11 m). Rozhodovali: Kráľovič – Štrbo, Poláček, ŽK: Divkovič – Bernát, 5747 divákov

FC DAC: Jedlička – Blackman (46. Sharani), Malý, Kružliak, Davis – Schäfer, Njie, Kalmár, Balič, Nagy – Divkovič (81. Šimčák)

Žilina: Petráš – Vallo, Kopas, Minárik, Sluka – Gono, Fazlagič (66. Myslovič) – Bernát – Ďuriš, Kurminowski (66. Paur), Iľko (78. Kaprálik)

Hlasy trénerov

Bernd Storck, tréner DAC-u: „Vyjadrujem Žiline kompliment. Od prvej minúty sem hostia prišli hrať futbal. V tomto sú jedno z najlepších mužstiev v lige. Dopredu som vedel, že to bude ťažký zápas. Gratulujem hráčom, hrali sme po troch dňoch po zápase so Slovanom. Šancí bolo viac, mohli sme vyhrať aj vyšším rozdielom. Bol to výborný záver sezóny na domácom štadióne. Sme šťastní, že sme mohli spolu s našimi fanúšikmi osláviť víťazstvo.“

Pavol Staňo, tréner Žiliny: „Chceli sme znepríjemniť situáciu Dunajskej Strede. Dnes sme neboli dobrí na lopte, dosť veľa sme ich strácali. Bolo vidieť kvalitu DAC-u, sú to kvalitní hráči, tí naši sa ešte musia veľa učiť. Z pohľadu diváka bol zápas zaujímavý.“