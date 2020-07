Tenis-Fed: Kužmová po triumfe nad Martincovou: Skvele mi fungoval servis

TASR

Na snímke slovenská tenistka Viktória Kužmová. — Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 4. júla (TASR) - Slovenské tenistky hrajú po úvodnom dni priateľského stretnutia fedcupových tímov s Českom 1:1.

O vyrovnávajúci bod pre domáce farby sa na harde v bratislavskom NTC zaslúžila slovenská jednotka Viktória Kužmová, ktorá zvíťazila nad Terezou Martincovou 7:6 (6), 4:6, 6:3.

Od začiatku to bola razantná výmena

Od úvodných minút boli diváci svedkami dlhých razantných výmen. Rovnako ako vo vzájomnom súboji na turnaji WTA v Lyone to bol boj o každú loptičku. V prvom sete si Kužmová i Martincová držali svoje podania a tak rozhodnutie priniesol až tajbrejk. V ňom nevyužila Kužmová vedenie 6:3, za stavu 7:6 však premenila vďaka esu štvrtý setbal.

O osude druhého dejstva rozhodol Martincovej brejk v úvodnom geme. V rozhodujúcom sete slávila úspech Kužmová, ktorá od stavu 3:3 získala tri gemy za sebou. V deviatej hre premenila pri vlastnom servise prvý mečbal a nadviazala na triumf nad Martincovou z podujatia WTA v Lyone.

Pauza jej pomohla

„Bol to ťažký zápas, nič iné som ani nečakala. Terka hrá veľmi dobre, podľa mňa patrí do prvej stovky. Dnes mi skvele fungoval servis, vedela som si ním pomôcť. Za stavu 3:3 v treťom sete som pri podaní dostala kŕč do nohy. Bála som sa, aby sa nerozšíril do celého tela, preto som to musela riešiť a zavolala som si fyzioterapeutku. Pauza mi pomohla. V ďalšom geme som Terku brejkla, ona tam spravila pár nevynútených chýb. Pevne verím, že budem fit na nedeľňajšiu dvojhru proti Markéte Vondroušovej,“ uviedla Kužmová.

Slovenský fedcupový kapitán Matej Lipták bol s jej výkonom spokojný. „Viki skvele servovala, s výnimkou úvodného gemu druhého setu, v ktorom trochu stratila koncentráciu. V treťom sete sa zlepšila na returne, pomohol jej medical time out. Kaji Schmiedlovej v dueli s Vondroušovou ušiel začiatok, určite vie hrať lepšie. Treba však uznať, že Markéta podala výborný výkon.“

priateľské stretnutie fedcupových tímov

Slovensko - Česko 1:1 po prvom dni

Anna Karolína Schmiedlová - Markéta Vondroušová 1:6, 2:6

Viktória Kužmová - Tereza Martincová 7:6 (6), 4:6, 6:3