TASR

V centre Bratislavy odhalia 36. lavičku Václava Havla na svete: Má symbolizovať otvorený dialóg

Hlavné mesto Bratislava sa už čoskoro zaradí k svetovým mestám s pamätným miestom, ktoré je venované Václavovi Havlovi.

Lavička Václava Havla v zahraničí. — Foto: Instagram/eliska.58, desuwera

Aj v slovenskej metropole ho tak bude pripomínať lavička Václava Havla, ktorú odhalia v parčíku na Vajanského nábreží v Starom Meste v nedeľu (5. 7.), teda v deň 30. výročia jeho zvolenia za prvého porevolučného a nekomunistického prezidenta Československa.

Dielo predstavuje okrúhly stolík, cez ktorý prerastá strom, napríklad lipa, javor alebo ginko, a okolo stola sú dve stoličky. Symbolizovať to má otvorený dialóg.

Súčasťou bratislavskej lavičky bude javor

„Tešíme sa, že môžeme mať takéto miesto, ktoré je veľmi symbolické. Povedala by som, že nie politicky, ale ľudským rozmerom. Má to ten odkaz Havla čitateľný v tom, že to nie je ťažké umenie, je k srdcu prehovárajúce,“ hovorí starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.

V prípade mestskej časti bude súčasťou lavičky javor. Lipu, teda strom československého priateľstva, totiž zasadili pri Námestí T. G. Masaryka vlani pri príležitosti 101. výročia vzniku Československej republiky i Československa a slovanskej vzájomnosti.

Lavičku vypožičajú na 99 rokov

Lavičku Václava Havla vypožičajú Starému Mestu na 99 rokov. „Záväzok je, že sa o lavičku budeme starať. Preto sme ju umiestnili trocha pod okná miestneho úradu, aby sme ju dokázali chrániť, a ak by došlo k prípadnému poškodeniu grafitmi, aby sme to dokázali dať rýchlo do poriadku,“ poznamenala Aufrichtová. Ide pritom o skutočnú lavičku, nie múzejný objekt, na ktorej si ľudia budú môcť naozaj posedieť a pozhovárať sa.

Lavičku na počesť Václava Havla navrhol dizajnér a architekt Bořek Šípek. S ideou vytvoriť sériu rovnakých pamätných miest venovaných prezidentovi Václavovi Havlovi prišiel český veľvyslanec v USA Petr Gandalovič.

Prvú Havlovu lavičku odhalili 3. októbra 2013 v areáli Georgetownskej univerzity vo Washingtone, ďalšie stoja napríklad v Ženeve, Lisabone, Oxforde či v New Yorku. Na Slovensku je jedna lavička nainštalovaná už v Košiciach, lavička v Starom Meste má poradové číslo 36.

V Bratislave pracujú na lavičke Fridricha Weinwurma

Lavička Václava Havla by nemala byť jedinou „dizajnérskou“ lavičkou v Starom Meste. Študenti Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave pracujú na lavičke Fridricha Weinwurma, slovenského architekta a kľúčovej osobnosti modernej architektúry na Slovensku.