TASR

Dnes o 16:23 čítanie na minútu 0 zdieľaní Prevedie cestujúcich po krásnych miestach: Do Slovenského raja premáva v júli mimoriadny turistický vlak

Cestujúci môžu počas jazdy okrem iného obdivovať aj Telgártsku slučku a Chmarošský viadukt.

Obľúbená Telgártska slučka. — Foto: Instagram/simonaskundova

Košice 4. júla (TASR) – Z Košíc do Slovenského raja premáva každú sobotu počas júla mimoriadny turistický vlak.

Na trase Košice – Kysak – Margecany – Gelnica – Nálepkovo – Mlynky – Dedinky – Stratená – Dobšinská ľadová jaskyňa – Telgárt a späť môžu záujemcovia spoznávať zákutia južnej časti Národného parku Slovenský raj. V cieli jazdy vlaku ich čakajú organizované skupinové aktivity.

Nudiť sa nebudete

V sobotu, kedy ho vypravili prvý raz, si organizátori v cieli pre cestujúcich pripravili sprevádzanú skupinovú turistiku s názvom Telgártske topky. V sobotu 11. júla to bude nordic walking pre začiatočníkov. O týždeň neskôr, 18. júla si krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus pripravila trail running pre amatérskych bežcov a v poslednú júlovú sobotu to bude opäť sprevádzaná skupinová turistika z Dediniek do Stratenej.

Vlak odchádza každú sobotu z Košíc o 7.55 h a z Telgártu sa vracia o 15.53 h. Lístky je potrebné si zakúpiť vždy vopred.

Podľa riaditeľky Košice Región Turizmus Lenky Vargovej Jurkovej im pandémia nového koronavírusu zoškrtala niektoré aktivity plánované na uplynulé obdobie, no priaznivá epidemiologická situácia teraz ich realizáciu umožňuje. Na koľaje sa preto vrátil Ľadový expres.

„Naše turistické produkty priebežne vyhodnocujeme, vnímame aj dopyty a pripomienky cestovateľov. Aj preto sme ku každej jazde pridali zaujímavý program pre tých, ktorí sa radšej zúčastnia na skupinových aktivitách,“ povedala Vargová Jurková.

Cestujúci môžu počas jazdy okrem iného obdivovať aj Telgártsku slučku a Chmarošský viadukt.

Pripravte sa na zážitky

„Za obcou Telgárt vchádza náš vlak do špirálového tunela v tvare slučky, pričom prevýšenie je až 31 metrov. Prejazd Telgártskou slučkou patrí medzi obľúbené zážitky všetkých milovníkov železnice. Na tej istej trati, neďaleko tunela, môžu vidieť aj nemenej zaujímavý technický objekt – Chmarošský viadukt. Ide o 18 metrov vysoký tehlový železničný most s deviatimi oblúkmi, ktorý dotvára vzhľad celej krajiny. Viadukt je zároveň považovaný za jednu z najkrajších technických stavieb na Slovensku,“ doplnila Vargová Jurková.