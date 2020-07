TASR

Dnes o 16:17 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Tenis-Fed: Slovensko - Česko 0:1, Schmiedlová prehrala s Vondroušovou

Slovenské tenistky prehrávajú v priateľskom stretnutí fedcupových tímov s Českom 0:1.

Na snímke slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová a nehrajúci kapitán Matej Lipták v úvodnej dvojhre priateľského stretnutia fedcupových tímov Slovensko - Česko proti Češke Markéte Vondroušovej v sobotu 4. júla 2020 v Bratislave. — Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 4. júla (TASR) - Slovenské tenistky prehrávajú v priateľskom stretnutí fedcupových tímov s Českom 0:1.

O prvý bod pre tím Petra Pálu sa na harde v bratislavskom NTC postarala Markéta Vondroušová, ktorá deklasovala slovenskú dvojku Annu Karolínu Schmiedlovú za 62 minút 6:1, 6:2. V druhom singli si zmerali sily Viktória Kužmová a Tereza Martincová.

Vondroušová naplno potvrdzovala úlohu favoritky

Vondroušová od začiatku zápasu so Schmiedlovou naplno potvrdzovala úlohu favoritky. V prvom geme síce musela ísť cez zhodu, no podržala si servis, v ďalších minútach Slovenku dvakrát brejkla a náskok 4:0 pretavila v zisk prvého setu. Vlaňajšia finalistka Roland Garros sa na dvorci výborne pohybovala, loptičky umiestňovala presne do rohov dvorca a robila minimum nevynútených chýb.

Na Schmiedlovej bolo vidno, že jej oveľa viac sedí antuka, vo výmenách nedokázala Vondroušovú zatlačiť. V druhom dejstve sa Češka rýchlo ujala vedenia 3:0 a šancu na zisk prvého bodu pre české farby už z rúk nepustila. Za stavu 5:2 premenila pri podaní Schmiedlovej po víťaznom returne hneď prvý mečbal.

priateľské stretnutie fedcupových tímov

Slovensko - Česko 0:1 po úvodnej dvojhre

Anna Karolína Schmiedlová - Markéta Vondroušová 1:6, 2:6

nasleduje Viktória Kužmová - Tereza Martincová