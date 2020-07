TASR

Dnes o 14:53 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Berlín zmení názov jednej zo staníc metra: Obsahuje slovo hanlivo označujúce ľudí tmavšej pleti

Ponesie meno neďalekej ulice Glinkastrasse, ktorá je pomenovaná po ruskom skladateľovi z 19. storočia Michailovi Ivanovičovi Glinkovi.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Berlín 3. júla (TASR) - Berlínsky dopravný podnik (BVG) premenuje jednu zo staníc metra, ktorej názov obsahuje slovo hanlivo označujúce ľudí tmavšej pleti. Informovala o tom piatok agentúra Reuters.

Oznámenie BVG prichádza v čase, keď sa vo svete konajú demonštrácie za rasovú spravodlivosť a proti kolonializmu, ktoré vyvolalo zabitie Afroameričana Georgea Floyda belošským policajtom v americkom meste Minneapolis z 25. mája.

Podľa BVG stanica Mohrenstrasse ponesie meno neďalekej ulice Glinkastrasse, ktorá je pomenovaná po ruskom skladateľovi z 19. storočia Michailovi Ivanovičovi Glinkovi.

Slovo sa vyskytuje aj v názvoch niektorých ďalších ulíc

Slovo „mohr“ je zastarané pomenovanie pre obyvateľov severnej Afriky (Mauri), no v stredoveku sa používalo aj ako všeobecné označenie ľudí s tmavšou farbou pleti. V súčasnosti vyskytuje aj v názvoch niektorých ďalších ulíc.

Stanica metra sa nachádza iba niekoľko stoviek metrov od Brandenburskej brány v samom centre Berlína. Od svojho otvorenia v roku 1908 už mala niekoľko názvov: do roku 1950 sa nazývala Kaiserhof, do roku 1986 Thälmannplatz a do roku 1991 Otto-Grotewohl-Strasse.