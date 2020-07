TASR

Hádzaná: Péchy odchádza z Hlohovca, bude hrať za nemecký Ferndorf

Na archívnej snímke zľava hráč Lukáš Péchy. — Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Bratislava 3. júla (TASR) - Slovenský hádzanársky reprezentant Lukáš Péchy odchádza zo Sporty Hlohovec do Nemecka.

Najlepší strelec uplynulého nedokončeného ročníka extraligy bude obliekať dres tímu druhej Bundesligy TuS Ferndorf. Zmluvu podpísal na dva roky.

Verí, že je to odrazový mostík do budúcnosti

„Som veľmi rád, že to takto dopadlo. Verím, že je to pre mňa dobrý krok a odrazový mostík do budúcnosti. Druhá najvyššia nemecká súťaž je totiž kvalitná liga. Sám som zvedavý, aké to bude. Hrával som iba v našej extralige, nemám skúsenosti z takých náročných ligových duelov. Veľmi sa na to teším, je to pre mňa veľká výzva,“ uviedol Péchy pre portál slovakhandball.sk.

Prestup sa nerodil ľahko, pomohli mu

Jeho prestup sa nerodil ľahko. „Situácia v súvislosti s koronavírusom všetko skomplikovala. Ťahalo sa to od januára, pomohol mi Maťo Straňovský, od ktorého som si nechal poradiť. Vďaka nemu i jeho manažérovi sa to napokon podarilo dotiahnuť do úspešného konca a podpísal som zmluvu na dva roky. Beriem to ako zázrak, keďže kluby v tomto období príliš nepodpisujú hráčov zo zahraničia,“ zvrdí krídelník.

Dvadsaťtriročnému Péchymu sa v sezóne 2019/2020 strelecky mimoriadne darilo a keď prišlo k prerušeniu ročníka, mal na konte 147 gólov a dvanásťgólový náskok na čele poradia kanonierov.

Zároveň si vystrieľal aj pozvánku do slovenskej mužskej reprezentácie a v ankete Slovenského zväzu hádzanej (SZH) sa dostal do Sedmičky roka 2019. O jeho služby prejavil záujem aj maďarský Eger.